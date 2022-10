Costumi di Halloween sexy: le idee da realizzare per essere seducenti Se per Halloween hai deciso di essere super sexy, ecco alcune proposte per travestimenti davvero femminili e seducent! Scopriamo come rendere il party più tenebroso dell’anno super sensuale!

Per la notte di Halloween potete sbizzarrirvi con tanti travestimenti paurosi, divertenti e perché no anche sexy: soprattutto le ragazze single che hanno deciso di partecipare a qualche bel party vestite in modo perfetto e seducente per divertirsi, ma anche per fare nuove conoscenze. Un costume scelto bene aiuta molto, per questo abbiamo deciso di proporvi alcune idee per costumi di Halloween sexy. Attenzione però a non trasformarli in abiti di dubbio gusto perché la linea tra provocante a trash è davvero molto sottile. Vediamo allora come essere sensuali e paurose per la notte delle streghe!

Ecco le idee a cui potete ispirarvi per realizzare un travestimento spaventosamente sexy per la notte di Halloween. Niente paura, non dovete per forza comprarne uno ma potete copiare alcune proposte e realizzarle con il fai da te da completare poi con uno perfetto make up e la giusta nail art .

Sexy scheletro, il travestimento economico

Anche uno scheletro può avere una grande carica erotica: per realizzare questo travestimento per la notte di Halloween avrete bisogno di un abito bianco con la giusta scollatura e in materiale un po' elastico per mettere in evidenza le forme. Parliamo di uno scheletro quindi un travestimento adatto a chi è magra ma con le forme al punto giusto. Fatevi poi aiutare a dipingere su braccia e gambe, anche da un solo lato, le ossa. Un sexy scheletro a tutti gli effetti! In alternativa al fai da te, su Amazon potete trovare il vestito sexy scheletro già pronto per l'uso.

Gatta nera, il vestito seducente

Per la notte delle streghe perché non travestirsi da gatta nera sexy imitando lo stile di Cat Woman! Anche in questo caso potete acquistare solo un fermaglio con le orecchie e una mascherina nera. Per il resto: una tuta nera oppure, in alternativa, un leggins nero lucido con t-shirt nera aderente, un paio di guanti in pelle e stivali o scarpe con tacco a spillo. Un travestimento seducente e indiscutibilmente erotico. In alternativa al fai da te, su Amazon potete trovare il vestito da gatta sexy completo.

Vampira, il costume semplice, ma d'effetto

Nell'immaginario maschile la vampira è da sempre una figura molto sensuale. Per questo potete scegliere questo travestimento perché potete sfruttare quello che avete già nell'armadio, rendendolo davvero sexy. Procuratevi un abitino nero corto, meglio se non troppo aderente, e arricchitelo con tulle rosso e nero per rendere più originale l'orlo della gonna, inoltre aggiungete qualche accessorio pauroso sul décolleté. Completate l'abbigliamento con calze a rete e stivaloni altri fin oltre il ginocchio. Potete poi eseguire un perfetto trucco da vampira con denti aguzzi e la pettinatura giusta per completare il vostro sexy travestimento per la notte di Halloween! In alternativa al fai da te, su Amazon potete trovare il vestito da vampira sexy.

Cappuccetto rosso, la soluzione per chi vuole essere sfacciata

Chi non vuole puntare su un look spaventoso, seppure sexy, un'idea può essere quella di travestirsi da procace cappuccetto rosso così da incontrare al party di Halloween il vostro lupo cattivo! Realizzarlo non è difficile: vi occorrerà una gonnellina rossa, una maglia o una camicetta bianca con scollo generoso, un corpetto nero e delle calze parigine, completate con scarpe rosse con tacco e l'immancabile mantellina con cappuccio che potete acquistare o realizzare con della stoffa rossa. Non dimenticate poi il cestino, nel quale magari portare dolciumi e caramelle da offrire alla festa! In alternativa al fai da te, su Amazon potete trovare il vestito da cappuccetto rosso sexy.

Gli accessori per completare il travestimento sexy di Halloween

