Costumi di Carnevale per adulti: i 10 più originali in offerta su Amazon Carnevale si avvicina e non avete ancora scelto il travestimento di quest’anno? Date un’occhiata alle nostre proposte: 10 costumi di Carnevale per adulti in offerta su Amazon, originali, divertenti e ad un prezzo imbattibile.

Carnevale è da sempre un momento di gioia e spensieratezza, 24 ore di divertimento in cui trasformarsi in qualcun altro e dimenticarsi per un attimo di problemi e preoccupazioni. E se è vero che di proposte di costumi per bambini ce ne sono moltissime, compresi i travestimenti coordinati per i gemelli, ciò non significa che non si trovino in negozio e online costumi di Carnevale per adulti altrettanto belli e originali. Un esempio? I costumi ispirati alle serie tv.

Spesso, tuttavia, i vestiti per il giorno più allegro dell'anno hanno un costo molto alto, che non tutti possono o vogliono sostenere. Ecco perché vi proponiamo i 10 migliori costumi in offerta su Amazon tra le tante alternative disponibili: travestimenti perfetti per lasciare a bocca aperta i vostri amici, perché si può essere originali anche senza spendere troppo.

Troverete costumi da uomo, da donna e unisex, classici o innovativi, per accontentare tutti i gusti.

1. T-Rex

Insolito e sicuramente d'impatto, il costume di Carnevale da T-Rex è il travestimento ideale per chi cerca qualcosa di originale per stupire gli amici. Si tratta di una tuta unisex, adatta sia agli uomini che alle donne, gonfiabile in pochi minuti tramite la pompa ad aria inclusa. Se vi state chiedendo come farete a vedere una volta infilato il costume, non preoccupatevi: sul davanti c'è un piccolo oblò di plastica trasparente che vi permetterà di guardare le facce ammirate dei vostri amici.

2. La Casa di Carta

Serie tv spagnola di grandissimo successo in tutto il mondo, La Casa di Carta ha appassionato milioni di spettatori tenendoli incollati allo schermo per seguire le vicende dei giovani rapinatori guidati dal Professore. Di recente è stata resa disponibile in streaming su Netflix la seconda parte della quinta stagione, che conclude l'appassionante saga. Per placare la nostalgia, i fan possono vestire i panni di uno dei protagonisti indossando la tuta rossa e la maschera di Dalì, a cui aggiungere un finto mitra per essere pronti a rapinare la Zecca Reale spagnola.

3. Joker

Acerrimo nemico di Batman, Joker è uno tra i cattivi più amati dell'universo DC Comics e uno dei travestimenti di Carnevale più in voga degli ultimi anni. Il costume da Joker, d'altronde, è molto semplice: completo viola con (finto) gilet verde, a cui aggiungere camicia e papillon. Per completare il look potete acquistare la maschera con il celebre ghigno, completa di capelli, oppure optare per un trucco fai da te con cera bianca per la base e trucchi colorati per occhi e labbra. Per essere impeccabili, infine, ci vuole una parrucca di capelli verdi, da scegliere tra la versione con capelli lunghi e quella con capelli corti.

4. Wonder Woman

Avete sempre sognato di essere delle supereroine e possedere poteri sovrannaturali? Il costume da Wonder Woman è perfetto per trasformarsi nel celebre personaggio DC Comics, almeno per una sera. La versione di Rubie's è completa di tutto ciò che serve: abito con corpetto e gonna, mantello, polsiere, tiara e copristivali. Se non volete lasciare nulla al caso, potete acquistare il bracciale a forma di W, i collant blu e rossi e persino gli stivali in vernice dell'eroina di film e fumetti.

5. Harry Potter

Ammettiamolo: chi di noi non ha mai desiderato ricevere la lettera da Hogwarts e frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo? Se la vostra speranza di bambini è ancora viva anche ora che siete cresciuti, per Carnevale potete vestire i panni di Harry Potter indossando la divisa ufficiale di Grifondoro, la casa del celebre maghetto. Un lungo mantello nero con lo stemma in rosso e oro sul davanti, a cui abbinare cravatta e occhiali, senza dimenticare, naturalmente, la bacchetta magica.

6. Mago

Agli amanti della magia in versione più classica e tradizionale consigliamo il costume da mago di Widmann, in taglia unica e adatto a diverse fisicità, che comprende una tunica blu notte con ampie maniche bianche e decorazioni a forma di luna e stella, un cappello a punta con una luna argentata e una cintura dello stesso colore. Per vestire i panni di un potente stregone sono da acquistare a parte la parrucca con capelli e barba lunghi e la bacchetta magica con luci e suoni, perfetta per lanciare incantesimi di ogni tipo.

7. Cardinale

Un classico dei travestimenti di Carnevale, che non passa mai di moda perché semplice ma d'effetto, è il costume da cardinale: tunica, cintura, papalina (il copricapo tondo indossato da diversi ecclesiastici) e pellegrina (la mantellina da mettere sopra la veste, usata anche dal papa), tutto rigorosamente di colore rosso, come vuole la tradizione. Per completare il vestito, potete acquistare una semplice croce effetto legno o un ciondolo a croce con pietre preziose.

8. Suora

Spesso rivisitato in chiave horror in occasione di Halloween, il costume da suora è un must anche a Carnevale. Il motivo? È semplice da realizzare con ciò che si ha in casa, acquistando solo il tradizionale velo. Se però preferite un costume già pronto e completo di tutto, potete optare per questo di Smiffys, composto da abito nero con colletto bianco, copricapo e cintura sottile per stringere il vestito in vita. Per arricchire il costume si possono poi scegliere accessori come la croce effetto legno o il pendente a croce intarsiato color argento.

9. Cheerleader

Se siete da sempre fan degli USA e da adolescenti sognavate di frequentare uno di quei licei americani da film, non è troppo tardi per vestire i panni della cheerleader, le cosiddette "ragazze pon-pon" che si esibiscono durante le partite di football. Il costume rosso e bianco ha la classica gonnellina a pieghe, ed è ovviamente compreso di pon-pon. Completare il travestimento sarà semplicissimo: basteranno delle calze bianche al ginocchio, le vostre sneakers preferite e tanta voglia di fare festa.

10. Pirata

Chiudiamo la lista dei costumi di Carnevale per adulti in offerta su Amazon con degli abiti che piaceranno ai fan di corsari e predoni dei mari. Il costume da pirata da uomo comprende camicia con gilet incorporato, pantaloni al ginocchio, cinturoni e foulard, a cui abbinare dei copristivali in finta pelle e un cappello con treccine per vestire i panni del celebre capitano Jack Sparrow. Alle donne che vogliano trasformarsi in temibili piratesse è invece dedicata la versione da donna con camicia con lungo gilet incorporato, pantaloni e bandoliera. Il tocco in più? Il cappello da pirata effetto pelle. Sia uomini che donne, infine, avranno bisogno di una sciabola affilata o, in alternativa, una pistola di precisione per avere la meglio sui nemici.