Peta invia un videomessaggio a Chiara Ferragni: “Basta pelle, scegli la moda vegana” Chiara Ferragni è la destinataria di un appello di Peta. L’associazione a tutela degli animali l’ha invitata a dire basta agli accessori in pelle attraverso un videomessaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni, tornata sui social da poco dopo una lunga pausa, è stata raggiunta da un video messaggio, un appello per la precisione, di Peta, associazione animalista, che la invita a prendere le distanze da una moda fatta ancora di tanti, troppi capi e accessori in pelle. Come riportato dal Corriere della Sera, il video avrebbe raggiunto l'influencer con l'intenzione di sensibilizzare la sua opinione nei riguardi della pelle bovina, materiale che è utilizzato in moltissime borse.

Il video di Peta inviato a Chiara Ferragni

Il Corriere della sera ha riportato quanto dichiarato da Mimi Bekhechi, vice presidente per l’Europa di Peta, che ha raccontato nel dettaglio il video messaggio di Peta inviato a Chiara Ferragni. Nel video si vede una festa di compleanno a bordo piscina. La festeggiata riceve in regalo una mazza da baseball che le servirà per colpire da bendata una pignatta. In realtà, però, la pignatta non è semplicemente un piccolo oggetto appeso al ramo di un albero ma è una mucca, che, una volta colpita, si trasforma in portafogli, scarpe, borse, insomma tutti gli accessori che vengono realizzati utilizzando pelle animale. Gli accessori sono intrisi del sangue dell'animale ucciso per realizzarli: questo, però, non spaventa i partecipanti alla festa che li indossano comunque, come scopre la festeggiata una volta toltasi la benda.

Il video è ovviamente una provocazione a cui Peta (People for ethical treatment of animals) non è nuova. Da anni, infatti, l'associazione in difesa dei diritti degli animali è impegnata in un'intensa attività di sensibilizzazione nei riguardi della moda, un settore in cui ancora troppo spesso si sfruttano gli animali per realizzare i vestiti. Come denuncia Peta, spesso gli animali vengono proprio allevati al fine di essere uccisi per questi fini. In passato, esponenti dell'associazione hanno invaso le passerelle per chiedere stop all'utilizzo del pellame, come accaduto da Fendi e da Gucci lo scorso settembre.

Lo scopo dell'appello è quello di rivolgersi all'influencer affinché sensibilizzi i suoi 29 milioni di followers e affinché scelga "una moda vegana", esortandola a pensare agli animali morti per realizzare i capi che anche lei indossa. Da parte di Ferragni ancora nessuna risposta: per l'influencer si tratta del secondo appello ricevuto da Peta dopo quello del maggio 2023, quando l'associazione aveva intitolato due conigli orfani Chi e Fer per chiederle di dire basta alle pellicce vere. Sempre nell'ambito della moda, pochi giorni fa Peta ha rivolto un appello anche ai co-chair del Met Gala 2024, affinché smettano di indossare pellicce.