Matilda De Angelis cambia look: taglio di capelli e nuovo colore per l’attrice italiana La ventottenne ha rivoluzionato il suo stile e si è mostrata fiammante sui social. La chioma rinnovata ha subito riscosso successo tra i fan che si sono lanciati in commenti di apprezzamento.

A cura di Annachiara Gaggino

Matilda De Angelis

Matilda De Angelis cambia di nuovo look. L'attrice bolognese si è mostrata sui social in una veste completamente nuova sui social, postando le foto della sua chioma rosso fiammante. La protagonista della serie Netflix La legge di Lidia Poë gioca spesso con i suoi capelli adattandoli ai ruoli che deve interpretare, a luglio si era mostrata con un caschetto asimmetrico e mini frangia per interpretare il ruolo principale in Citadel: Diana, una serie prodotta da Prime Video in arrivo sulla piattaforma di streaming nel 2024. Non si sa ancora se la scelta di farsi rossa sia dovuta a una voglia di cambiamento della ventottenne o all'arrivo di un nuovo ruolo, quello che è certo è che ha fatto impazzire i fan.

Matilda De Angelis

I capelli rossi di Matilda De Angelis sono la scelta perfetta per l'autunno

Che qualcosa stesse bollendo in pentola si poteva già immaginare quando, non molto tempo fa, l'attrice ha sfoggiato una chioma decolorata. De Angelis infatti è stata bionda per un breve periodo, un colore che non deve averla convinta molto, o forse solo lo step intermedio per trasformare il suo castano in un rosso brillante sui toni dell'aranciato, perfetto per il periodo autunnale, richiamando la palette che domina questa stagione.

Matilda De Angelis

Capelli leggermente sotto le spalle e frangetta a tendina, il taglio rende l'effetto finale ancora più accattivante, come la scelta di lasciare le radici un po' più scure, un tocco che enfatizza ancora di più che valorizza la luminosità del colore e lo rende più profondo. Realizzato da Vincenzio Panico e Salvatore Pannisi, citati da Matilda De Angelis nel suo post, l'hair look ha subito riscosso un enorme successo tra il pubblico che si è subito lanciato in commenti di apprezzamento per questa scelta di stile.