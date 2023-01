Maria De Filippi torna con C’è Posta per Te: nella prima puntata è trendy con l’abito a pois colorati Maria De Filippi è tornata al timone di C’è Posta per te e lo ha fatto mixando alla perfezione eleganza, originalità e glamour. Niente total black e look monocromatici, ha preferito un abito ricoperto di pois colorati: ecco chi lo ha firmato e il suo prezzo.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 7 gennaio, riparte uno dei programmi più amati e attesi di Canale 5: C'è Posta per Te, che per tutto l'inverno emozionerà il pubblico in prima serata. A condurre la nuova edizione non poteva che esserci ancora una volta Maria De Filippi che, dopo aver divertito il pubblico con Tu Sì Que Vales, ora è pronta per tornare a raccontare decine di storie struggenti e strappalacrime. Quale migliore occasione della puntata di debutto per dare il meglio di lei in fatto di stile? La presentatrice ha ormai detto addio ai tailleur rigorosi degli esordi, ora è una vera e propria icona glamour capace di lasciare tutti senza parole con la sua eleganza ogni volta che appare in televisione.

Maria De Filippi, il look variopinto a C'è Posta per Te

Il sabato più atteso dell'anno è tornato, quello dedicato a C'è Posta per Te, l'ormai iconico programma di Canale 5 presentato da Maria De Filippi. L'avevamo lasciata ad Amici con i pantaloni di velluto riciclati, oggi la ritroviamo ancora una volta sul palcoscenico Mediaset ma in una versione più elegante e sofisticata. Per la prima puntata della trasmissione ha puntato tutto su una Maison a cui è particolarmente legata, Saint Laurent, che in parecchie occasioni le ha permesso di mixare raffinatezza, glamour e originalità. Questa volta ha detto no al total black e ai look monocromatici dai toni scuri, per il debutto della nuova edizione di C'è Posta per Te ha scelto una stampa a pois declinata in una versione coloratissima, ovvero con i pallini rossi, gialli, bianchi, verdi e blu.

Abito Saint Laurent

Quanto costa l'abito a pois di Maria De Filippi

Per essere precisi Maria De Filippi ha indossato un abito di Saint Laurent con la gonna midi e leggermente scampanata sugli orli, le maniche lunghe e lo scollo rotondo, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che la contraddistingue ma senza osare troppo. Qual è il prezzo del vestito? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 2.290 euro. Non sono mancati i tacchi a spillo, ormai un "marchio di fabbrica" del suo stile, ma per l'occasione ha rinunciato agli occhiali da vista tondi e gold, preferendo lasciare il viso "scoperto". Capelli sciolti leggermente ondulati, trucco appena accennato e modo di fare attento e comprensivo: la signora della tv è tornata e di certo continuerà a tenere milioni di spettatori incollati alla tv il sabato sera.