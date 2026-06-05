La collana dell’estate 2026 è multicolor con pesci e conchiglie in pvc, come quella di Giulia De Lellis

Come ogni estate, anche in questo 2026 è partita la caccia ai gioiellini destinati a diventare il must dei look balneari. A lanciare il trend di quest’anno è stata Giulia De Lellis, che al mare ha sfoggiato una collana multicolor con pesci e perline in pvc.

Con l'inizio di giugno, il mese che darà ufficialmente il via all'estate, è partita la caccia all'accessorio da spiaggia destinato a diventare un must. Come ogni anno, infatti, star e influencer hanno dato il via alle loro vacanze con un tantino di anticipo rispetto alle persone "comuni" e ne stanno approfittando per sfoggiare dei look super glamour, nella speranza di lanciare le nuove tendenze di stagione. Giulia De Lellis è una di queste: dopo aver proposto il due pezzi con la culotte a vita alta, ora è passata ai gioielli in stile vacanziero. Scommettiamo che la sua collana multicolor con pesci e conchiglie in pvc diventerà la più richiesta della bella stagione?

Quali sono le collane dell'estate 2026

In quanti negli scorsi anni non hanno resistito alla mania delle collane e delle cavigliere con le conchiglie? Che ci si trovasse in spiaggia o a una serata glamour, non importava, questi accessori vacanzieri erano letteralmente ovunque, tanto da aver "segnato un'epoca". Ora il trend sembra essersi evoluto, diventando ancora più sbarazzino e originale: le collane da avere nell'estate 2026, infatti, sono all'insegna dei colori vitaminici, interamente decorate con perline in pvc. Pesciolini, conchiglie, lumache e stelle marine, i ciondoli da scegliere sono quelli ispirati al mondo marino, così da aggiungere un tocco esotico e fashion a ogni tipo di look da spiaggia, anche quelli più sobri e minimal. Via libera, dunque, alla propria fantasia, certi del fatto che l'effetto multicolor risulterà sempre vincente.

Giulia De Lellis con la collana dell’estate

Il look vacanziero di Giulia De Lellis

La prima a lanciare il nuovo trend dell'estate 2026 è stata Giulia De Lellis, che ha approfittato di una vacanza di lavoro in compagnia della figlia Priscilla per sfoggiare la collana destinata a diventare un must. Giocosa, multicolor, originale e glamour, il collier da spiaggia dell'influencer sembra essere perfetto sia per adulti che per bambini. Lei lo ha abbinato a un costume total black, mettendo così in risalto le tinte vitaminiche che la caratterizzano, ma in alternativa può essere anche portata su dei bikini più variopinti. In quante prenderanno ispirazione da Giulia durante le loro prossime vacanze? L'effetto wow sembra essere assolutamente assicurato.