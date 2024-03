Kate Middleton annuncia di avere il cancro: anche il look è un messaggio di normalità Kate Middleton è tornata a parlare in pubblico, lo ha fatto per chiarire le sue condizioni di salute: ha scoperto di avere un cancro e ora si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. Niente abiti principeschi o bon-ton, ha lasciato spazio alla normalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo settimane di indiscrezioni, foto ritoccate e insinuazioni, Kate Middleton ha deciso di uscire allo scoperto, così da mettere finalmente a tacere ogni tipo di pettegolezzo che circolava sul suo conto. Con un videomessaggio registrato dalla BBC e pubblicato sul profilo social ufficiale che condivide col principe William ha annunciato di avere il cancro e di aver già cominciato a curarsi con una chemioterapia preventiva. Ora, nell'attesa di ritornare in salute, tutto ciò che chiede è semplicemente un po' di privacy, soprattutto perché di mezzo ci sono i piccoli George, Charlotte e Louis. Sullo sfondo di un bosco in fiore e col viso illuminato dalla luce del sole, la principessa ha detto addio agli abiti bon-ton, preferendo uno stile cozy.

Dove si trova Kate Middleton nel videomessaggio

L'ultima volta che era stata paparazzata in pubblico Kate Middleton aveva indossato una maxi felpa maschile e sportiva (che in molti credevano nascondesse un significato "simbolico"), la verità però è ben diversa: la principessa sta semplicemente lasciando spazio alla comodità in un momento tanto difficile della sua vita. Nel videomessaggio rilasciato nelle ultime ore è apparsa da sola all'aria aperta, si è lasciata immortalare col viso stanco e provato illuminato dalla naturale luce del sole mentre è seduta su una panchina sullo sfondo di un bosco fiorato, dove si trova? In uno dei giardini del castello di Windsor, dunque non poco distante dalla residenza di Adelaide Cottage in cui sta affrontando la convalescenza.

Maglione Erdem

Il look cozy di Kate Middleton

Anche in questa occasione Kate ha lasciato nell'armadio gli abiti bon-ton, gli accessori principeschi e gli scintillii, a prova del fatto che in un momento difficile come quello che sta affrontando le regole dell'etichetta reale passano in secondo piano. Ha lasciato spazio alla semplicità e alla normalità con un paio di jeans oversize e un maglioncino di cashmere bianco a righe nere di Erdem. Capelli sciolti e perfettamente in piega, viso al naturale e anello di fidanzamento all'anulare sinistro (l'unico gioiello che ha deciso di indossare): la principessa ne ha approfittato per lanciare un messaggio di solidarietà a tutti coloro che, come lei, stanno affrontando le cure contro il cancro. In molti non hanno potuto fare a meno di commentare il video, facendole gli auguri di pronta guarigione e definendola già una perfetta futura regina.

