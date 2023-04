Ita Airways, nuove regole di stile per il personale: no a ricrescita visibile, barba al massimo di 5 mm Ita Airways ha pubblicato le nuove regole per hostess, stewart e piloti. Si tratta di un vero e proprio Codice di condotta pensato per il personale viaggiante: ecco tutti i divieti imposti ai dipendenti della compagnia aerea di Stato.

La compagnia aerea di Stato, Ita Airways, è tornata a far parlare di sé: ha pubblicato le nuove regole per hostess, stewart e piloti. Si tratta di un vero e proprio Codice di condotta pensato per il personale viaggiante che impone una serie di indicazioni e di divieti da rispettare per essere in linea con l'immagine della compagnia. La guida è stata chiamata "Lookbook" ed è stata definita "un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways". Al suo interno si fa riferimento non solo al comportamento da tenere in pubblico ma anche all'aspetto e al dress code: ecco quali sono tutte le regole che il personale di bordo è tenuto a rispettare.

Il codice di comportamento imposto da Ita Airways

Hostess, stewart e piloti possono indossare la divisa solo in servizio, durante i tragitti di andata e ritorno dal lavoro e in occasione di altri impegni organizzati dalla compagnia. È proprio quando si è in uniforme che bisogna rispettare una serie di divieti comportamentali: non si può fumare in pubblico, non si può stare a braccia conserte o tenere le mani in tasca, non si possono consumare cibi o bevande o masticare delle chewing gum. Vietato indossare cuffie, tenere telefoni fissati all'uniforme o appesi al collo, pubblicare foto personali in divisa o in cui compare il brand Ita Airways. Mai separarsi dal cappello, anche a terra o nelle aree pubbliche: va sempre indossato o portato sottobraccio. Per quanto riguarda le valigie personali da portare in viaggio, devono essere sobrie, di colore scuro (blu, nero o grigio) e prive di adesivi o decorazioni. No, invece, a zaini, sacche o borse sportive.

Le regole su valigie e bagagli da portare in viaggio

Ita Airways, le regole di dress code

Per quanto riguarda il dress code, le regole sono rigidissime: la giacca va sempre indossata abbottonata, mentre la camicia va portata col colletto abbottonato e con delle spalline da guaina quando sfoggiata senza giacca. Vietato indossare i pantaloni senza cintura, sì all'impermeabile in caso di pioggia (a patto che non si alzi il bavero), mentre la sciarpa non va indossata sopra la camicia ma sulla giacca, impermeabile, cappotto o giubbotto smanicato.

Come indossare la giacca

I guanti possono essere indossati ma solo quelli in pelle nera se abbinati all'impermeabile (e non a bordo in presenza di clienti). Un capitolo a parte è stato dedicato alle scarpe: al bando le sneakers e le scarpe sportive, si possono indossare solo calzature classiche con tacco in pelle nera, senza ornamenti, con lacci e tomaia liscia. Si fa una piccola eccezione solo con i mocassini in stile college liscio e con gli stivaletti a tacco basso con la zip. Cosa dire delle calze? Possono essere solo nere o blu scuro a tinta unita.

Quali scarpe si possono indossare

No a tatuaggi visibili e a piercing

Così come in quasi tutte le compagnie aeree internazionali, anche Ita Airways ha imposto l'assoluto divieto di avere tatuaggi visibili, piercing su lingua, sopracciglia, naso e orecchie (a eccezione del classico buco ai lobi).

Le regole su tatuaggi e piercing

Gli unici accessori consentiti sono gli ombrelli neri o blu, gli orologi di dimensioni moderati e gli occhiali da vista o da sole, a patto che abbiano uno stile professionale e sobrio (naturalmente non possono essere indossati sulla testa o appesi agli abiti). È permesse una sola collana a girocollo sottile in oro o argento, un solo bracciale sottile e senza ciondoli e al massimo due anelli di stile tradizionale e di dimensioni moderate (non vanno indossati mai al pollice).

Le regole su bracciali e collane

Barba e capelli: le regole da seguire

Nella guida imposta ai dipendenti di compagnia ci sono anche precise direttive su capelli e barba. I capelli vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi.

Le regole sull’acconciatura

Bisogna fare particolare attenzione alla ricrescita, che non deve essere mai visibili, mentre gli uomini devono avere sempre un taglio corto e ordinato. La barba va curata e pettinata quotidianamente e può arrivare a una lunghezza massima di 5 mm: no alla mosca o al pizzetto senza baffi, i baffi possono essere solo corti e di foggia classica, le basette dritte e di taglio classico.