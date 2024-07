video suggerito

Ilary Blasi nella seconda puntata di Battiti Live brilla col completo tempestato di strass Questa sera va in onda su Canale 5 alle 21.20 la seconda puntata di Battiti Live. Al timone del programma musicale dell’estate c’è Ilary Blasi. La conduttrice ha scelto un look total black. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi e Alvin

È un'estate densa di impegni professionali per Ilary Blasi, l'estate che segna il suo ritorno in tv dopo una lunga assenza. La conduttrice si è presa un periodo per sé, in cui ha messo al primo posto la famiglia e gli affetti: ha anche ritrovato l'amore. Ma parallelamente ha portato avanti nuovi progetti: il debutto sul grande schermo come attrice e ovviamente il documentario Netflix dedicato alla fine del suo matrimonio dal titolo Unica (di cui è in lavorazione un sequel).

Ora la conduttrice è finalmente al timone di un nuovo programma: è sul palco di Battiti Live assieme all'amico e collega Alvin. Le registrazioni si sono svolte il 21, 22 e 23 giugno a Molfetta. Gli ospiti della seconda puntata, in onda il 15 luglio, sono i grandi nomi del panorama musicale italiano del momento: Elodie, Annalisa, Tananai, Gaia, Tony Effe, Rose Villain, ComaCose, BigMama, Clara.

Ilary Blasi in total black a Battiti

Quest'anno la conduzione di Battiti Live, il programma musicale dell'estate, è stata affidata a Ilary Blasi e Alvin, che tornano a fare coppia dopo l'avventura a L'Isola dei Famosi. Lo show, che inizialmente si svolgeva solo dal vivo nelle piazze, è poi diventato un punto di riferimento della programmazione televisiva. La novità di quest'anno è il passaggio da Italia 1 alla prima serata di Canale 5.

Come per il debutto, anche nella seconda puntata Ilary Blasi ha puntato sul nero. La prima puntata è stata con un due pezzi, impreziosito da stivali d'oro e un mix di collane vistoso. Ha scelta, per la seconda puntata, è caudta invece su un completo total black composto da top con bretelline sottili tempestato di strass, pantaloni a vita alta coordinati con le stesse file di strass tono su tono e blazer.