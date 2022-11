George, Charlotte e Louis, la nuova vita di campagna: a scuola raccolgono mele e preparano torte George, Charlotte e Louis hanno cominciato la Lambrook School lo scorso settembre ed è proprio qui che stanno imparando a essere dei contadini perfetti. Negli ultimi giorni, infatti, si sono dedicati alla raccolta delle mele nel frutteto dell’istituto.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso settembre il principe William e Kate Middleton hanno detto addio a Londra e si sono trasferiti con la famiglia al completo ad Adelaide Cottage, una delle numerose residenze reali a Windsor. La "nuova vita" però non è cominciata con il piede giusto, visto che poco dopo il trasloco sono dovuti tornare tutti nella Capitale a causa della morte della regina Elisabetta II. A pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i piccoli George, Charlotte e Louis che, oltre a cominciare una nuova scuola, si sono anche ritrovati ad affrontare per la prima volta il lutto. Oggi però la situazione sarebbe tornata alla normalità, tanto che i principini amerebbero la loro quotidianità "campagnola".

La nuova scuola dei principi inglesi

George, Charlotte e Louis hanno cambiato scuola a settembre: frequentano la Lambrook School nel Berkshire, un istituto privato immerso nel verde, la cui retta parte dai 5.200 euro e arriva agli 8.300 euro a trimestre a seconda delle fasce d'età. La cosa particolare è che non si dedicano solo alle comuni attività scolastiche, alternano lezioni in aula a giornate sportive in piscina o nel campo da golf. Nell'ultimo weekend, invece, si sono dati a un'attività tipicamente autunnale, ovvero la raccolta delle mele, trasformandosi in veri e propri contadini.

George, Charlotte e Louis diventano "contadini"

Nella Lambrook School frequentata dai principini Windsor c'è anche un frutteto ed è proprio lì che gli studenti hanno trascorso l'ultima settimana. Accompagnati dagli insegnanti, ai bimbi più grandi è stata data la possibilità di dedicarsi alla raccolta delle mele, cosa che ha ampliato ancora di più le loro conoscenze sia pratiche che teoriche. Dopo essere stati nei campi, hanno sfruttato la loro "scorta" di frutta in cucina preparando torte e succhi. Negli ultimi giorni, infine, hanno condiviso le competenze acquisite con i colleghi più piccoli. Insomma, la vita di George, Charlotte e Louis è cambiata molto da quando non vivono più a Londra ma non potrebbero essere più felici, visto che passano molto tempo all'aperto a contatto con la natura.