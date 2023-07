Chiara Ferragni anticipa l’inverno coi cuissardes: quale sarà il colore must della prossima stagione Chiara Ferragni è appena tornata a Milano e ne ha approfittato per rimettersi subito al lavoro. Sui social ha dato una piccola anticipazione della sua collezione invernale, lanciando già il colore must della prossima stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è appena tornata a Milano dopo aver trascorso l'intera settimana in giro per l'Europa: è stata prima a Londra, dove ha partecipato per la prima volta a Wimbledon, e poi è volata a Mykonos per l'addio al nubilato della sorella Francesca Ferragni. Ora però per lei le vacanze sono terminate e non ci ha pensato su due volte a rimettersi al lavoro. Come da tradizione nel mondo della moda, dove proprio in questo periodo vengono lanciate le campagne e le anticipazioni delle collezioni Autunno/Inverno, anche lei ha dato una piccola anteprima della prossima linea del suo brand di abbiagliamento. L'unico piccolo "inconveniente"? Si è ritrovata a indossare dei cuissardes di vernice in piena estate.

Chiara Ferragni anticipa le mode invernali

Cosa andrà di moda il prossimo inverno? Ad anticiparlo è stata Chiara Ferragni, che sui social ha sfoggiato uno dei look della sua collezione F/W 2023-24. Ha mixato alla perfezione eleganza e sensualità con un completo con minigonna a vita alta ma con un cut-out all'altezza dell'ombelico, crop top a fascia e blazer lungo senza revers, tutto in nero ma con le cuciture blu elettrico. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Le scarpe: un paio di cuissardes di vernice in blu elettrico, un modello a calza molto aderente alto fin sopra alla coscia, a punta ma col tacco alto e quadrato. Scommettiamo che fin dai primi mesi dell'autunno questo look diventerà imitatissimo?

Chiara Ferragni col completo invernale del suo brand

Il blu elettrico torna a spopolare

A giudicare dalla scelta di stile di Chiara Ferragni, il blu elettrico continuerà a essere il colore must dell'inverno anche nel 2024. Già lo scorso anno aveva spopolato in passerella e, a quanto pare, non ha ancora "stancato" il pubblico, anzi, è perfetto per aggiungere un tocco vitaminico alle cupe giornate invernali. Torneranno poi le micro gonne, i crop top e soprattutto i cuissardes, gli ormai iconici stivali alla coscia capaci di rendere ogni tipo di outfit grintoso e sensuale. L'unico piccolo "inconveniente" delle foto appena postate da Chiara? In molti si sono chiesti come abbia fatto a indossare degli stivali di vernice in piena estate. Del resto, non è la prima volta che l'imprenditrice stravolge le mode stagionali, basti pensare al fatto che proprio di recente ha spaziato tra pantaloni di velluto e stivali di pelle: la moda si avvia davvero verso l'addio alla distinzione tra F/W e P/E?