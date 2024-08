video suggerito

Chanel Totti, per la vacanza a Mykonos sfoggia un trikini giallo limone Chanel Totti è in vacanza in Grecia con gli amici e il fidanzato Christian Babalus. Al posto dei soliti bikini o costumi interi, la 17enne sfoggia un trikini giallo lime super chic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti è volata a Mykonos insieme al fidanzato Christian Babalus e ad alcuni amici, tra cui le influencer Alessia Lanza ed Emily Pallini. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha trascorso un po' di giorni di vacanza a Ibiza, per poi spostarsi in Sardegna per una vacanza in famiglia con la sorellina Isabel. Prima di partire per la Grecia, la 17enne ha fatto tappa dal parrucchiere per schiarire i capelli sfoggiando il must dell'estate, ossia le collane con perline che ha portato con sé anche in vacanza. Come sempre, anche per questa settimana al mare non sono mancati i look beachwear dai quali prendere ispirazione.

Il trikini di Chanel Totti

Per prendere il sole sulle spiagge di Mykonos, Chanel Totti opta per un trikini. Si tratta di un modello a metà tra il costume intero e il bikini: è composto da un top o da una fascia e da uno slip unito da una striscia di tessuto che li collega, creando un effetto a metà tra il due pezzi e un modello intero. È una variante amatissima dalle star da Chiara Ferragni fino ad Alba Parietti, ed è tornato tra i costumi di tendenza negli ultimi anni nell'ambito del più ampio ritorno dell'estetica anni Novanta. Come mostrato nelle storie Instagram, Chanel Totti opta per un trikini giallo limone, un modello monocolore abbinabile anche un copricostume bianco.

Il modello a coste scelto da Chanel Totti è il cut out del brand Goldenpoint: qui le due parti del trikini sono tenute insieme da un anello che dà vita a una silhouette originale. Lo stesso modello dello stesso marchio era stato sfoggiato l'estate scorsa da Annalisa, a dimostrazione di come il trikini (e anche il giallo) non passino mai di moda in estate. Il costume con slip sgambato e a vita alta costa 39 euro sul sito del brand di costumi.

