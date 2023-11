Bufera sui social: Dior sostituisce la palestinese Bella Hadid con l’israeliana May Tager come volto del brand La campagna di natale della Maison francese non vede più tra i suoi protagonisti la top model statunitense di origini palestinesi, che ha più volte sostenuto la popolazione di Gaza. Su X l’hastagh #BoicottDior è diventato virale.

A cura di Annachiara Gaggino

Bella Hadid

Dior sceglie un nuovo volto per la campagna natalizia della Maison. E non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che a molti è sembrata più una scelta politica. Ad essere sostituita, infatti, è stata la storica ambassador di Dior Beauty, Bella Hadid, modella statunitense di origini palestinesi e apertamente schierata nel conflitto in corso. Se al momento le Case di moda non hanno preso una posizione a riguardo, la star ha condannato pubblicamente le azioni di Israele sulla striscia di Gaza. Al posto suo, nelle immagini condivise dal marchio nell'orbita di LVMH, appare May Tager una modella israeliana.

Le polemiche sui social

La notizia è stata pubblicata dalla stampa turca, dalla testata Turkiye’s Yeni Safak e ripubblicata dal quotidiano israeliano Haaretz. "Mentre molte aziende in tutto il mondo si astengono dal sostenere apertamente Israele, il marchio internazionale Dior ha scelto la modella israeliana May Tager per condurre la propria campagna, un ruolo precedentemente ricoperto da Bella Hadid, che è stata a lungo sostenitrice della causa palestinese e critica accanita di Israele", si legge. Un fatto che non è passato inosservato e che ha scatenato una bufera sui social network, a cominciare da X (il fu Twitter), dove l'hashtag #BoicottDior è diventato virale.

La nuova campagna natalizia di Dior

Per ora la storica Maison francese non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla scelta di cambiare testimonial e interrompere una partnership con Bella Hadid, che va avanti dal 2016, come non ha reso noto se la nuova campagna sia l'inizio di un accordo a lungo termine con May Tager. Al momento nemmeno Bella Hadid ha commentato il fatto.