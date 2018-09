Insieme da quattro anni, non fanno sesso da tre per libera scelta. Charlotte e Jacob, due giovani inglesi di 23 anni, hanno raccontato della loro scelta alla Bbc, spiegando che a loro il sesso non manca e non pensano di tornare a farlo. "Stiamo insieme da quattro anni, ma non facciamo sesso da tre. Si tratta di una nostra scelta, libera e consapevole, che ha fatto molto bene alla coppia", hanno dichiarato in diretta televisiva. "Non lo facciamo da tanto ma non abbiamo alcuna intenzione di tornare a farlo. Mi ritengo una persona asessuale, il mio compagno all'inizio non lo aveva accettato, poi ha capito e mi è venuto incontro", ha sottolineato Charlotte.

"Il sesso non è parte integrante della nostra vita di coppia. Lo abbiamo provato nei primi sei mesi della nostra storia, ma non ci aveva reso felici. Jacob ha capito, non vuole avere rapporti sessuali con chi non vuole avere rapporti sessuali", ha proseguito la ragazza. "Ho una relazione fantastica con una persona meravigliosa. La decisione è di Charlotte, ma l'ho saputa accettare, il sesso non è tutto per avere la felicità", ha dichiarato il fidanzato Jacob, approvando la scelta della compagna. Secondo quanto riportato dalla stessa BBC, nel Regno Unito il 18% delle coppie di giovani farebbe sesso meno di dieci volte all'anno. Secondo alcune stime, il 3% della popolazione britannica non prova attrazione sessuale nei confronti di altre persone.