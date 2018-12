Torna domani 19 dicembre l'appuntamento con la Stand Up Comedy al Teatro Bellini di Napoli con l’imperdibile One Man Show di Francesco De Carlo dal titolo "Pobullismo", crasi tra due parole di moda nei nostri tempi. "Pobullismo" è, infatti, lo spettacolo del popolo bullo, in cui De Carlo racconta perfettamente i tempi in cui viviamo. De Carlo, comico e conduttore, volto noto televisivo che ha recentemente presentato su Rai Tre il suo geniale "Tutta colpa della Brexit", un diario in 4 puntate in cui racconta la sua esperienza di comico italiano nella Londra post Brexit, è uno dei migliori interpreti di stand up nella nuova ondata di one man show che sta attraversando il nostro Paese.

Proprio dall'esperienza britannica e dal suo girovagare in 16 nazioni dove in questi anni ha partecipato ai più importanti festival di comicità al mondo – dal Fringe di Edimburgo al Just For Laughs di Montreal in Canada, passando per il Sudafrica, la Corea del Sud e molti paesi europei – la comicità di De Carlo origina per il racconto allo specchio del nostro Paese.

Ecco quindi il neologismo "pobullismo", che racconta una fase politica e sociale in cui il “popolo bullo” mette bocca su tutto, cambia il paese e i giudici di X-Factor, s'inventa allenatore di calcio e allegro chirurgo, chiede legalità e parcheggia sulle strisce pedonali. In poche parole, il popolo italiano. De Carlo, attore e scrittore, presto pubblicherà per Bompiani il suo primo libro, prevista l'uscita per marzo 2019.

La rassegna di Stand up al Bellini di Napoli, promossa da Aguilar e il Teatro Bellini stesso, proseguirà il 30 gennaio di Stefano Rapone e, infine, il 4 aprile salirà sul palco Michela Giraud.