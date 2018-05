Uno studente di tredici anni di una scuola media di Forlì ha utilizzato un’app installata sul suo cellulare per segnalare la presenza di uno spacciatore davanti all’istituto che frequenta. Su Youpol, l’app che permette di dialogare direttamente con la polizia di stato, il giovane ha scritto di questo ragazzo poco più grande di lui e in questo modo lo ha fatto arrestare. La segnalazione è arrivata alle 7.34 del 28 maggio scorso, prima dell’inizio delle lezioni. Pochi minuti dopo la denuncia davanti alla scuola media di Forlì è intervenuta una pattuglia che ha individuato e bloccato lo spacciatore al lavoro. Si tratta di un ragazzo della zona di diciassette anni, dunque solo qualche anno più grande dei suoi possibili “clienti”, che frequenta un vicino istituto superiore. È finito ai domiciliari con l’accusa di spaccio con l’aggravante di averlo fatto nei confronti di minori e di fronte a una scuola. Il diciassettenne, come accertato dalla polizia, aveva con sé 70 euro in contanti (probabile frutto dello spaccio) e 8 grammi fra hashish e marijuana suddivisi in 14 dosi. Nella successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato e sequestrato anche 14 piantine di marijuana.

Cos’è e come funziona l’app Youpol – Youpol è un’app che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte, link, siti, in tempo reale alle sale operative della Polizia di Stato per denunciare episodi di bullismo, cyberbullismo o di spaccio di droga. Rappresenta quindi un nuovo modo per denunciare alle autorità competenti fatti di cui si è testimoni diretti o notizie di cui si ha conoscenza indirettamente. L’app è a disposizione di tutti i cittadini e può essere scaricata su tutti i dispositivi, smartphone e tablet, accedendo alle piattaforme Apple Store e Play Store e al sistema operativo Android.