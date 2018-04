Momenti di caos nella mattinata di venerdì in una scuola media di Cesenatico, in provincia di Cesena, quando qualcuno ha improvvisamente spruzzato dello Spray urticante al peperoncino nei corridoi, provocando irritazioni alle vie respiratorie ai ragazzini presenti e una agitazione in tutto l'edificio. Da alcune classi infatti c'è stato un fuggi fuggi generale che in poco tempo ha messo in allarme l'intero complesso scolastico dove infine la dirigenza ha dovuto interrompere le lezioni. L'episodio quando erano appena iniziate le lezioni, attorno alle 8.30 della mattina all’interno della scuola media “Dante Arfelli” di Cesenatico, dove sono iscritti circa 600 studenti.

Protagonista del gesto sconsiderato, secondo le prime informazioni, un ragazzino 14enne di terza media che avrebbe spruzzato una miscela urticante spray a base di peperoncino sui compagni. Poco dopo diversi studenti hanno iniziato a provare gli effetti urticanti dello spray sul proprio corpo ed è scattato l'allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con alcune ambulanze e un'auto medica al seguito che hanno prestato i primi soccorsi. In tutto una ventina di ragazzi hanno detto di aver accusato dei malesseri ma solo per cinque di loro è stato necessario il trasporto in ospedale in quanto colpiti da asma e alla fine per nessuno la situazione si è rivelata grave. Sul posto son giunti anche i carabinieri che hanno sequestrato la bomboletta e identificato alcune persone, tra le quali potrebbe esserci il colpevole.