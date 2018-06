Sposati per quarantasei anni, una donna e un uomo sono morti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra. “Non sopportavano l’idea di vivere separati”, hanno detto i loro figli, che hanno raccontato la storia della coppia ai media britannici. A spegnersi per primo è stato il marito, che si chiamava Arnold. La moglie Amy Hardy, che aveva sposato Arnold quarantasei anni fa dopo aver perso il primo marito che le aveva dato cinque figli, non sapeva della morte del compagno. L’anziana donna viveva infatti da qualche tempo in una casa di cura e i suoi figli avevano deciso di non darle quella brutta notizia. Ma, hanno detto i suoi cari, lei sapeva che “qualcosa non andava”. “Quando è morto non lo abbiamo detto a mamma, abbiamo pensato sarebbe stato crudele e non avrebbe potuto farcela”, ha spiegato la figlia Eileen Sampson, che ha aggiunto che entrambi gli anziani avevano deciso che se uno dei due fosse morto l’altro non avrebbe voluto farsi rianimare. “Penso che lei volesse stare con lui – ha detto ancora la figlia – hanno fatto tutto insieme”.

Si trovavano in due cliniche diverse – Come si legge sul tabloid The Sun, Amy e Arnold si sono salutati per l’ultima volta a marzo. Lui, malato di cancro (e che aveva nascosto la diagnosi per non far preoccupare i suoi cari), era stato portato in una casa di cura dove è morto il 30 aprile scorso, lei invece in seguito a un ictus ed altri problemi di salute era stata portata in un’altra clinica. Lì è morta il 10 maggio, dieci giorni dopo il marito. I figli hanno deciso di riporre le loro ceneri vicine in un cimitero di Warsop, nel Nottinghamshire. In quella città i due coniugi hanno vissuto insieme per oltre quarantacinque anni, dopo essersi sposati nel 1972.