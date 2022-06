Semifinale Roland Garros, oggi Trevisan-Gauff, orari e dove vederla in tv Martina Trevisan affronta oggi nelle semifinali del Roland Garros Cori Gauff. L’italiana scenderà in campo non prima delle 16. L’incontro sarà trasmesso in TV da Eurosport. In finale chi vince sfiderà Swiatek o Kasatkina.

A cura di Alessio Morra

Martina Trevisan si è qualificata per le semifinali del Roland Garros. Questo è già un risultato straordinario. Ma l'azzurra, che è la prima italiana in semifinale a Parigi dal 2013, vuole continuare a vincere e per farlo dovrà battere Cori Gauff, giovane talento classe 2004. L'incontro si disputerà oggi pomeriggio, l'orario d'inizio non è ben definito. Perché l'azzurra e l'americana scenderanno in campo al termine della prima semifinale, ufficialmente non prima delle 16, ma orientativamente non prima delle 17. La semifinale Trevisan-Gauff sarà trasmessa in diretta TV da Eurosport e sarà visibile anche in diretta streaming.

Roland Garros, dove vedere Trevisan – Gauff in TV e streaming

Martina Trevisan oggi giocherà la partita più importante della sua carriera. La tennista toscana scenderà in campo al Roland Garros contro Cori Gauff, tennista americana in grande ascesa. L'incontro non sarà trasmesso in chiaro e si potrà vedere in diretta TV solamente su Eurosport, canale visibile al numero 210 da parte degli abbonati Sky. Il canalem Eurosport è visibile anche da parte degli abbonati di DAZN. In streaming Trevisan-Gauff si potrà seguire tramite Sky Go, DAZN, Now e il player di Eurosport. Commento di Jacopo Lomonaco e Barbara Rossi.

Trevisan al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Gauff

Programma molto asciutto quello di oggi del torneo parigino. Sono in programma sul campo centrale le due semifinali del torneo femminile. Giocano prima Martina Trevisan e Cori Gauff, che sono scese in campo martedì. La sfida scatterà non prima delle ore 16 e seguirà l'altra semifinale Swiatek-Kasatkina.

Il cammino di Martina Trevisan al Roland Garros

Trevisan ha iniziato il Roland Garros con tanta fiducia. Perché due settimane fa a Rabat ha vinto il primo titolo WTA della carriera. In Francia ha lasciato le briciole nei primi due turni ha Harriet Dart e Linette, poi ha superato Gavrilova al terzo turno, mentre negli ottavi ha sconfitto Sasnovich dopo due set lottatissimi. Nei quarti Trevisan è uscita vincitrice di una grande battaglia con la canadese Fernandez, piegata dopo tre set.

Il tabellone di Trevisan, la possibile avversaria della finale

Trevisan-Gauff è una semifinale inedita. Chi vincerà sabato pomeriggio dall'altra parte della rete troverà o la numero 1 del mondo Iga Swiatek, cosa molto probabile considerato che ha vinto 33 match consecutivi e sul rosso è quasi imbattibile, o la russa Kasatkina.

I precedenti tra Trevisan e Gauff

Cori Gauff ha 18 anni, ma già da tre stagioni è nel circuito. La terra è diventata la sua superficie preferita, lo scorso anno ha vinto Parma e disputato i quarti al Roland Garros. Quest'anno è arrivata in semifinale a Roma ed è in semifinale pure a Parigi. Un solo precedente tra le due, proprio a Parigi. Trevisan vinse 4-6 6-2 7-5 al secondo turno del Roland Garros 2020.