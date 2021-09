Berrettini vince all’esordio in Laver Cup e conquista tutti: “Giù il cappello per Matteo” Il tennista romano è stato grande protagonista nella prima giornata della Laver Cup. Berrettini ha vinto in singolare in rimonta con Auger-Aliassime. Al termine dell’incontro Bjorn Borg, il capitano del team Europa, ha esaltato Berrettini: “Mi tolgo il cappello davanti a Matteo”. L’Europa conduce 3-1 sul Resto del Mondo.

A cura di Alessio Morra

L'Europa è nettamente favorita per vincere la Laver Cup 2021, ma poi sul campo è sempre complicato vincere le partite. Tre partite su quattro della prima giornata si sono chiuse al super tie-break, l'Europa è avanti 3-1 e il match più pesante lo ha portato a casa Berrettini che ha vinto in singolare contro il numero uno del Resto del Mondo Auger-Aliassime, ha vinto in rimonta e lo ha fatto con un finale eccezionale. Poi in doppio è finito ko in coppia con Zverev, forse ha pagato molto la stanchezza per il doppio impegno.

Dopo la prima giornata di gare Bjorn Borg, mito del tennis e capitano dell'Europa, ha avuto parole meravigliose per il finalista di Wimbledon. Lo svedese ha detto in conferenza stampa poche parole ma molto significative: "Mi tolgo il cappello davanti a Matteo". E dopo quelle parole c'è da essere certi che nella terza giornata, quella decisiva, Berrettini sarà ancora in campo, con gli altri big europei (Medvedev, Tsitsipas e Zverev).

Berrettini era molto soddisfatto dopo il successo in singolare, e ha reso merito pure al suo amico Auger-Aliassime, che dopo aver vinto il primo set è stato vicinissimo al successo: "È stata una grande battaglia contro un buon amico, una vittoria speciale. Lui gioca davvero bene e forse ogni tanto ci si dimentica di quanto sia giovane perché è sul circuito da tre-quattro anni. Ci alleniamo spesso insieme e chiacchierando in palestra dopo la partita abbiamo concordato sul fatto che giocare match così combattuti è una cosa che ci fa migliorare davvero molto. Fortuna che c’è questo regolamento, altrimenti a quest’ora io e Felix eravamo ancora lì a giocare. Giocare per tre ore indoor sul cemento è l’ultima cosa che mi aspettavo. Questa è una formula molto particolare, e penso che sia perfetta per questo tipo di torneo. Ma non la utilizzerei anche sul circuito ATP".