Matteo Berrettini sfiderà Andy Murray nel secondo turno del Queen's Championship in programma a Londra. Nel primo torneo stagionale sull'erba, l'azzurro prima testa di serie del tabellone proverà a prendersi la rivincita contro l'ex numero 1 del mondo che lo ha battuto nell'unico precedente in Cina del 2019. Berrettini è reduce dal successo al primo turno nel derby contro Travaglia, mentre Murray che ha vinto questo torneo cinque volte, ha superato Paire. Il vincente affronterà quello di Evans-Mannarino. In gioco, dopo l'eliminazione lampo di Sinner e Sonego, Fognini che giocherà contro Cilic. La sfida è in programma oggi sul campo centrale del Queen's Club di Londra, ecco tutte le info per vederlo in diretta TV in chiaro e streaming.

Queen's Londra, Berrettini-Murray dove vederla in TV e streaming

Il match degli ottavi di finale del Queen's di onda tra Matteo Berrettini e Andy Murray si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Supertennis. Il tutto a meno di cambi di programmazione dell'ultim'ora. La sfida tra l'italiano e lo scozzese si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Arena (204). Per quanto riguarda lo streaming di Berrettini-Murray, sarà garantito sia in chiaro sul sito di Supertennis che sull'app SkyGo, servizio questo riservato agli abbonati all'emittente satellitare.

Berrettini-Murray al Queen's, a che ora si gioca: gli orari TV

Matteo Berrettini scenderà in campo contro Murray alle ore 11. Il match valido per gli ottavi di finale è in programma sul campo centrale del Queen's Club di Londra. L'orario d'inizio preciso del confronto dipenderà da quelli in programma in precedenza sullo stesso impianto. Nel caso in cui questi dovessero prolungarsi, allora ci sarebbe lo slittamento anche di Berrettini-Murray.

Il tabellone di Matteo Berrettini all'ATP Londra

Matteo Berrettini, alla luce della sua classifica, è la testa di serie numero 1 del tabellone del Queen's di Londra. Inserito nella parte alta, dopo la vittoria con Travaglia sfiderà Murray per un posto ai quarti contro il vincente tra Mannarino e Evans, numero 6 del seeding. Se l’avventura dell’azzurro si prolungasse, in semifinale potrebbe trovare uno tra De Minaur, Cilic o Fognini. Nella parte bassa del tabellone occhio alla testa di serie numero 2 Shapovalov e al detentore del titolo Lopez.

La classifica ATP di Berrettini e Murray

Matteo Berrettini occupa attualmente la nona posizione della classifica Atp. Si tratta del suo secondo miglior risultato, visto che in carriera è stato anche numero 8. Murray attualmente è scivolato alla posizione numero 123 a causa dei pochi tornei disputati dopo il calvario degli infortuni. Il classe 1987 è stato anche numero 1 al mondo e ha vinto complessivamente 46 tornei tra cui 3 Slam (2 Wimbledon, e uno US Open, con una finale al Roland Garros e ben 5 agli Australian Open).

I precedenti tra Berrettini e Murray

Berrettini e Murray si conoscono bene. Il tennista italiano numero 9 al mondo e prima testa di serie, e lo scozzese recordman di trionfi al Queen's con 5 titoli, si sono affrontati in una occasione nel circuito ATP. L'unico precedente al torneo di Beijing in Cina nel 2019. In quell'occasione Murray s'impose con il risultato di 7-6, 7-6 nei 32esimi.