Berrettini mania, il finalista di Wimbledon è anche protagonista di un documentario Matteo Berrettini è stato il primo italiano a giocare la finale di Wimbledon, ora è anche il numero 3 della ATP Singles Race. Berrettini, omaggiato anche dal Presidente Mattarella, è anche uno dei protagonisti di “One Extraordinary Year”, il documentario prodotto da Red Bull TV che racconta le storie personali di tanti atleti di alto livello.

A cura di Alessio Morra

In Italia è Berrettini mania. Il tennista romano ha raggiunto la finale del torneo di Wimbledon ed è diventato il primo italiano a disputarla in 134 edizioni e la finale contro Djokovic l'ha giocata alla grande, oltre tre ore di battaglia e primo set vinto in rimonta alla grande. Si è meritato tanti applausi, compresi quelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha invitato al Quirinale, insieme ai calciatori dell'Italia. Berrettini è anche uno dei protagonisti di ‘One Extraordinary Year‘, il documentario che racconta le storie di atleti di alto livello che hanno avuto un impatto importante nella storia dello sport. Il documentario con tra i protagonisti il tennista romano si potrà seguire in streaming su Red Bull TV con FIRE TV.

Berrettini: dall'infortunio a Melbourne al successo a Belgrado

Il documentario ha un contenuto speciale su Matteo Berrettini, che è protagonista a 360 gradi perché proprio lui con il suo smartphone ha girato una serie di video che fanno capire meglio gli ultimi mesi del numero 8 ATP passato anche dalla quarantena svolta a Melbourne prima degli Australian Open, torneo che ha dovuto abbandonare a causa di un infortunio riportato nel terzo turno del primo Slam 2021, infortunio che non gli ha permesso di giocare l'ottavo con Tsitsipas. Ma una parte importante c'è anche per il torneo di Belgrado, momento determinante per l'italiano che vincendolo ha dato una svolta a questa stagione.

Berrettini protagonista di One Extraordinary Year

In questo documentario si raccontano gli ultimi mesi di una serie di atleti che disputeranno (quasi tutti) le Olimpiadi, un momento fondamentale per ogni atleta. Questo l'elenco completo degli atleti presenti in ‘One Extraordinary Year' il documentario visibile in streaming su Red Bull TV con FIRE TV:

Matteo Berrettini (ITA) – (Top 10 ATP Tennis);

Miles Chamley-Watson (USA) – Scherma;

Niamh Emerson (UK) – Eptathlon;

Volleyball Vikings (NOR) – Beach Volley;

Santiago Lange + Ceci Carranza (ARG) – Vela;

Armand Duplantis (SWE) – Salto con l'Asta (Detentore del record mondiale World Athletics di salto con l’asta);

Kate Courtney (USA) – Pro MTB racer (2018 Elite World Champ & 2019 World Cup Overall);

Will Claye (USA) – Atletica Leggera (Tre Medaglie Olimpiche in Atletica Leggera);

Sakura Yosozumi (JPN) – Skateboard Park (Campione del Mondo di Park Skateboard);

Carlin Isles (USA) – Rugby 7;

Jo Brigden-Jones (AUS) – Kayak Sprint;

Ashwini Ponnappa (IND) – Badminton;

Marie-Laurence Jungfleisch (GER) – Salto in Alto;

Elijah Hall (USA) Velocista;

Ajla Tomljanović (AUS) Tennis.