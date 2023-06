A cosa serve lo strano bottone che aiuta Djokovic al Roland Garros: “No, non è stregoneria” Il dispositivo di nanotecnologia che Djokovic ha mostrato sul suo petto al Roland Garros è prodotto da una società italiana.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic al Roland Garros vuole vincere, come sempre del resto. Ma questa volta a Parigi vuole alzare la coppa dei Moschettieri che gli darebbe in un sol colpo lo Slam numero 23 (sarebbe il record assoluto), la possibilità di rincorrere ancora il Grande Slam e nuovamente la prima posizione ATP. Sul suo cammino ora c'è Carlos Alcaraz, il grande favorito del torneo. Djokovic a Parigi è in grande forma, ha perso solo un set, ed ha conquistato la scena pure per il dispositivo di nanotecnologia che porta sul petto quando gioca. Quel bottoncino è prodotto da un'azienda italiana, la Tao Technologies. Il presidente e fondatore Fabio Fontana ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it nella quale ha parlato anche del Taopatch.

Di quel dispositivo se n'è parlato tanto. D'altronde Djokovic è un personaggio di caratura mondiale e tanti appassionati hanno notato quel dispositivo. C'è chi lo ha definito bottone, chi cerotto, chi dischetto. Qual è la definizione ufficiale di quell'aggeggio che il tennista serbo ha mostrato sul petto a Parigi? "Quello è un dispositivo nanotecnologico, è un dispositivo medico di terapia luminosa indossabile. Anche se al Ministero della Salute è registrato come dispositivo nella categoria stimolatori del sistema nervoso".

Fabio Fontana ha spiegato che a causa di alcune vicende personali ha scoperto che la postura migliorava tramite il laser e proprio in quel periodo della sua vita negli Stati Uniti nascevano e si sviluppavano le nanotecnologie che hanno prodotto poi i nano-cristalli, che vengono usati da Taopatch a scopo terapeutico. Quest'azienda è nata nel 2012 e già da diversi anni collabora con diversi sportivi, ma in questi giorni ha avuto visibilità planetaria grazie a Djokovic, tennista serbo, uomo dei record, che a 36 anni va ancora a caccia di successi importanti.

Del legame con Djokovic il presidente Fontana non può parlare, perché c'è un accordo di riservatezza, ma conferma che il dispositivo che indossa è della sua società: "Novak non ha commentato e non possiamo farlo. Noi abbiamo preso atto che dà un'immagine diffusa a livello mondiale si vede il nostro dispositivo. Nostro è il prodotto, il marchio, è nostro tutto".

Il creatore di Taopatch non ha voluto svelare nemmeno da quanto tempo Djokovic adopera quel dispositivo di nanotecnologia: "Ora è diventato visibile, ma forse lo portava già, magari per la fisioterapia o negli allenamenti o lo portava in punti non visibili. Lui ha detto che è una cosa che gli ha dato grandi risultati. Avendo detto questo presumo che sia un po' di tempo che la usa. Quando arrivano complimenti così importanti non è una cosa che l'hai provata uno o due giorni".

Ovviamente grazie a Djokovic l'azienda ha ricevuto una grande popolarità, le richieste sono aumentate, ma c'è stato anche chi non ha regalato solo complimenti: "C'è stato un picco di richieste in questi giorni, con un grande interesse intorno alla tecnologia. Noi eravamo già stracarichi di lavoro, questo è diventato un bel missile comunicativo, ciò è positivo, ma ha anche i suoi risvolti negativi. La maggior parte dei commenti sono stati buoni, ma si è parlato anche di argomenti meno carini, ci si è chiesti se funzionerà? Se è scienza? Ci si è chiesti se è un magnete? O se è stregoneria? Noi siamo scienziati, siamo favorevoli alla scienza e della medicina che funziona".