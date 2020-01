Mentre le azzurre di Tathiana Garbin si preparano al prossimo impegno di Fed Cup (a Tallin dal 5 all’8 febbraio), Francesca Schiavone si sta invece riprendendo dopo aver vinto la partita più difficile della sua vita: quella contro un tumore maligno. L'ex tennista italiana, che nel 2010 scrisse una pagina storica del nostro tennis vincendo il Roland Garros, ha infatti ritrovato il sorriso dopo le inevitabili conseguenze della cura chiemioterapica. La conferma è arrivata dal suo ultimo post pubblicato su Instagram, dove si vede Francesca sorridere di fronte alla ricrescita dei suoi capelli.

Il messaggio che aveva spiazzato i tifosi

La presenza della malattia e la successiva cura per debellarla era nota soltanto alle persone a lei più vicine. I tifosi lo hanno invece saputo grazie al messaggio che l'ex tennista aveva pubblicato nel mese scorso: "Mi hanno diagnosticato tumore maligno ed è stata la lotta piu dura in assoluto che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono risucita a vincere questa battaglia. E quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità e anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con il coltello. Sono già pronta nella testa che nel cuore ad affrontare nuovi progetti a cui sto pensando… li avevo e non potevo attuarli… Quindi ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".

L'affetto del mondo del tennis

Dopo aver approfittato del ‘match ball' che il destino le ha riservato nella sfida contro il tumore, Francesca Schiavone è stata ricoperta dai messaggi di sostegno e solidarietà da tutto il mondo della racchetta. A riempire d'attenzioni la trentanovenne milanese, che in carriera ha saputo ‘arrampicarsi' fino alla posizione numero 4 del ranking mondiale (eguagliando il mito Adriano Panatta), sono accorsi molti tifosi ma soprattutto decine di colleghi che sui social le hanno inviato molti messaggi d'affetto. Dalle sue ex colleghe straniere, fino alle ragazze che hanno condiviso con lei i momenti più belli del tennis italiano, tutti hanno infatti voluto starle accanto in questo momento particolare della sua vita.