Scandalo a luci rosse durante il Rally di Monte Carlo: beccati a fare sesso a bordo strada Due tifosi sono stati beccati a fare sesso a bordo strada durante la seconda prova speciale del Rally di Monte Carlo del WRC 2023: il video della scena ripresa dalla telecamera onboard di uno dei piloti in gara è stato trasmesso in diretta in streaming e in TV destando inevitabilmente scandalo.

A cura di Michele Mazzeo

Un curioso episodio è andato in scena durante la seconda prova speciale del prestigioso Rally di Monte-Carlo svoltasi in notturna. Mentre i piloti sfrecciavano sulle strette strade tra i colli che sovrastano Monaco si sono trovati difronte uno spettacolo del tutto insolito che ha fatto anche gridare allo scandalo. A bordo strada c'erano infatti un uomo e una donna che facevano sesso disinteressandosi completamente delle auto del WRC che passavano alle loro spalle.

I due infatti, sfidando le basse temperature che dato il periodo e l'ora vi erano sulla strada di montagna che da La Cabanette porta a Col de Castillon, hanno proseguito le loro effusioni anche quando sono stati illuminati dai fari delle macchine in gara. Tra l'altro il tutto mentre a pochi passi da loro erano assiepati altri spettatori che aspettavano invece il passaggio delle vetture impegnate nella speciale in notturna. Cosa che non sembra affatto interessare i due amanti.

Il video dell'inconsueta scena a luci rosse, immortalata dalla telecamera a bordo della Ford Puma del pilota greco Jourdan Serderidis e del suo navigatore Frederic Miclotte, è stato trasmesso sul feed live streaming in onda sul sito web del World Rally Championships e di conseguenza dalle TV che trasmettevano in diretta la seconda prova della prima tappa del Mondiale Rally 2023. L'episodio non è sfuggito ai telespettatori e, inevitabilmente, il video dell'incidente hot durante il Rally di Monte-Carlo è poi finito sui social network diventando immediatamente virale, facendo il giro del mondo e suscitando tanta ironia ma anche scandalo.

Pur non trattandosi della prima coppia che viene sorpresa a fare sesso durante un evento sportivo (di recente è capitato due volte in due diversi stadi che ospitavano partite di baseball della MLB americana), quanto avvenuto durante la gara del Principato, nella tappa in notturna ad alta quota, ha destato ancora più clamore a causa del fatto che di certo i due amanti, come dimostra anche il loro abbigliamento da neve, non hanno scelto esattamente il luogo, il momento e la temperatura migliore per dare sfogo ai propri istinti sessuali.