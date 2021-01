Il mercato della Roma al momento, e un po' a sorpresa, ruota intorno ad Edin Dzeko. Una situazione impensabile fino a pochi giorni fa, e figlia della presunta rottura tra l'allenatore e il centravanti rimasto fuori contro lo Spezia. Le parole nel post-partita del tecnico, sembrano rappresentare un'apertura ad un addio del bosniaco. Quali potrebbero essere le destinazioni? Alla finestra ci sono le solite note, ovvero Juventus (suggestione legata ad una trattativa legata a quella per Bernardeschi in giallorosso) e Inter. I nerazzurri in particolare, sembrano quelli più interessati e nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio con Eriksen, attraverso un doppio prestito.