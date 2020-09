Lucas Paquetà lascerà il Milan: il brasiliano è oramai ad un passo dal Lione che sta definendo altre trattative ma è pronto ad acquistare il giocatore. Convocato contro il Bologna non è sceso in campo, fuori dal progetto di Stefano Pioli. Intanto in entrata si complicano le piste che portavano a Firenze per Pezzella o Milenkovic. La Viola si è irrigidita sui prezzi, considerati impossibili per il Milan.

Intanto Gazidis ha ammesso che il miglior colpo di mercato è stato Paolo Maldini: "Sta lavorando benissimo. Ha nome, carisma, storia. Quando si muove per un giocatore è difficile dirgli di no".