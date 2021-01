Il Milan guarda avanti ma deve fare i conti anche con i rinnovi che non sembrano facili come previsto. C'è Gigio Donnarumma che batte cassa attraverso le richieste di Raiola e che stanno mettendo in difficoltà il club rossonero. C'è anche da valutare il prolungamento di Kessiè a centrocampo, dove i rossoneri stanno comunque ricorrendo ai ripari in vista di eventuali difficoltà. Individuata l'alternativa nel granata Meite, colpo però da assestare solamente a giugno. Così come Lovato del Verona con gli scaligeri che non hanno alcuna intenzione di cedere il giocatore a stagione in corso.