Manovre caldissime per la Juventus in avanti. In vista della sessione di gennaio i bianconeri lavorano sempre in funzione di rafforzare l'attacco. Ultima pista che si sta battendo è quella che porta a Pavoletti, attaccante del Cagliari che potrebbe diventare il vice Morata. I contatti con la società sarda, che ha preso Nainggolan e potrebbe avere necessità di monetizzare, sono sempre attivi.

Nicolò Rovella, invece è sicuro di vestire il bianconero non subito ma dalla prossima stagione. Il talento 2001 del Genoa è pronto a firmare un nuovo contratto. Luca Pellegrini invece ha già sottoscritto il rinnovo, dando garanzie sulla propria permanenza in bianconero.