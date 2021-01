Il calciomercato della Juventus al momento è in stand-by in attesa degli ultimi giorni di trattative, quando alcune situazioni potrebbero sbloccarsi. Per quanto riguarda il capitolo attaccanti, in pole c'è Scamacca per il quale ci sono stati dei contatti con il Sassuolo. La volontà dei bianconeri però è di non forzare la mano: l'affare potrebbe chiudersi solo alle condizioni dei bianconeri. Si è allontanato ormai Llorente che invece è al momento è nel mirino di Benevento e Udinese. Capitolo giovani: ingaggiato il classe 2000 Lungoyi che resterà in prestito a Lugano, e occhi puntati sull'esterno Liberato Cacace del Sint-Truiden che però potrebbe essere girato all'Under 23. Beffa per Reynols: il giovane esterno americano alla fine andrà alla Roma che all'ultima curva ha piazzato l'offerta giusta superando i bianconeri.