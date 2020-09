Andrea Ranocchia ha ammesso di non sapere se resterà all'Inter. Il difensore centrale potrebbe partire (c'è la Sampdoria che lo attende): "Non so davvero cosa succederà nei prossimi giorni", le sue dichiarazioni. Intanto è tutto fatto per Nainggolan al Cagliari e Vecino al Napoli. Giulini ha accettato la formula del prestito con obbligo di riscatto e su sta discutendo sul pagamento finale tra i 12 e il 16 milioni di euro. Per il belga in Sardegna ci sarà spazio per un quadriennale. De Laurentiis sta chiudendo con Vecino che aveva già deciso di lasciare i nerazzurri, ma manca al momento la formula finale con cui ingaggiare il centrocampista.