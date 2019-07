Campione in campo, certo, ma anche fuori. Shaquille O'Neal lo ha dimostrato ancora una volta, sempre con la palla a spicchi in mano, sotto un canestro ma questa volta non per mostrare ancora tutta la propria classe cristallina ma per regalare una emozione fortissima a chi di basket prova a vivere e giocare per superare i problemi quotidiani. Tra un autografo e l'altro, il quattro volte campione NBA ha scherzato con gli atleti disabili dell'Olimpia Carbonia e con il loro allenatore Gabriele Aloisi, per l'occasione interprete del gruppo festante capeggiato dal presidente Carlo Mascia.

Ospite d'onore, stella indiscussa ancora delle folle del basket americano e internazionale "Shaq", prima di esibirsi nei panni di DJ Diesel sul palco del "Poetto On Air", ieri pomeriggio ha incontrato i cestisti con disabilità intellettive della Polisportiva Olimpia Onlus di Carbonia facendo selfie con loro, una lunga intervista tra sorrisi imbarazzati e occhi increduli.

Sorrisi, cori e autografi

L'ex numero 34 dei Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, ha regalato una giornata memorabile dimostrando doti umane che già lo avevano distinto durante e dopo la sua immensa carriera in NBA. Con i giocatori disabili dell'Olimpia Carbonia, Shaquille ha parlato, sorriso, cantato e imparato tutti i nomi ad uno ad uno, tra ‘cinque' o ‘ola' di felicità. Senza dimenticare di firmare ad una ad una le maglie dei ragazzi presenti.

Il docufilm "Shaq Life" in giro per il mondo

L'occasione è nata per il tour mondiale in cui l'ex fenomeno del basket sta girando le immagini che poi verranno inserite nel docufilm "Shaq Life". "Sapere che faremo parte anche noi del documentario che Shaquille sta girando in questi giorni, è una emozione incredibile: è davvero qualcosa di molto bello ed emozionante" ha sottolineato a fine giornata il presidente dell'Olimpia Carbonia, Carlo Mascia.