C'è sempre più incertezza intorno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. Dopo le discussione delle ultime ore tra Donald Trump e il governo giapponese, ecco che è arrivata la decisione da parte della Grecia di fermare il passaggio della fiamma olimpica accesa nei giorni scorsi ad Olimpia e diretta verso la capitale giapponese. La scelta è dettata dall'eccessivo affollamento di spettatori che si verrebbe a creare durante il percorso della fiamma e si tratterebbe di una situazione non sicura a livello sanitario in questo periodo per via della diffusione del Covid-19. Fino a questo momento in Grecia il Coronavirus ha contagiato 117 persone e ha provocato una vittima e il Comitato Olimpico ellenico ha comunicato così la sua decisione:

In seguito a un afflusso troppo consistente di persone durante il passaggio della fiamma a Sparta, e nonostante le raccomandazioni rivolte al pubblico di non ammassarsi, il Comitato olimpico greco ha preso la difficile decisione di interrompere il programma del percorso della fiamma sul territorio greco.

Il percorso della fiamma olimpica: 21 città e 15 siti archeologici

Un grande numero di persone si è recato a Sparta per acclamare i "portatori", ovvero l'attore americano di origine greca, Billy Zane, che ha recitato nel film Titanic del 1997, e lo scozzese Gerard Butler, che è stato l'interprete del re di Sparta Leonida nel film 300. Il Comitato olimpico greco ha fatto sapere che la fiamma olimpica sarà consegnata ugualmente alla delegazione giapponese del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo il 19 marzo ad Atene ma non ci sarà una cerimonia pubblico e senza che nei giorni precedenti la fiaccola faccia il percorso previsto di 3200 chilometri tra 21 città e 15 siti archeologici.