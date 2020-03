L'emergenza Coronavirus sta producendo effetti importanti anche sullo sport. Tanti gli eventi sospesi e annullati a livello internazionale. Nel nostro Paese ci s'interroga anche sul Giro d'Italia, la prestigiosa corsa ciclistica che, dovrebbe partire il 9 maggio dall'Ungheria, e finire il 31 dello stesso mese. Il direttore della competizione Mauro Vegni ha aperto ad un possibile slittamento della data di partenza dell'edizione 2020.

Giro d'Italia 2020, possibile rinvio della partenza per l'emergenza Coronavirus

Il Giro d'Italia 2020 dovrebbe partire il 9 maggio in quel di Budapest. L'emergenza Coronavirus, che ha colpito anche l'Ungheria oltre al Belpaese, potrebbero però spingere gli organizzatori a prendere in considerazione il rinvio dell'avvio della competizione. A tal proposito queste le parole di Mauro Vegni, direttore della corsa ai microfoni dell'Adnkronos: "Chiaro che cercheremo di salvare la partenza del Giro d'Italia del 9 maggio dall'Ungheria, ma è possibile anche un'altra data. In qualche modo aspettiamo questo mese per capire cosa succederà. Secondo me ci sarà una rivisitazione completa di tutto l'anno, per tutte le attività. È un momento complicato".

Il Giro d'Italia 2020 potrebbe dipendere anche dagli altri eventi sportivi

Tutto dipenderà anche da quello che accadrà anche per le altre federazioni sportive, perché bisognerà anche incastrare tutti gli eventi: "Bisognerà anche capire cosa deciderà l'Uefa sugli Europei; quello delle date in tutti gli sport ora è tutto un puzzle non facile da comporre. Ci stiamo sentendo in questi giorni con le autorità ungheresi per capire anche cosa succede da loro. E bisogna anche considerare che anche noi, come loro, siamo impegnati in questa battaglia contro il virus. In questo momento è tutto da rivedere, per ora aspettiamo di arrivare al 3 aprile".

Tutte le tappe del Giro d'Italia 2020

Il Giro d'Italia 2020, al momento è in programma a partire dal 9 maggio a Budapest. Dopo le due tappe ungheresi, la corsa volerà in Sicilia, spostandosi poi verso il Nord Italia, dove andrà in scena l'ultima tappa. Queste tutte le tappe del Giro 2020, giorno per giorno:

sabato 9 maggio, 1a tappa: Budapest – Budapest (Cronometro, 8.6 km)

domenica 10 maggio, 2a tappa: Budapest – Györ (195 km)

lunedì 11 maggio, 3a tappa: Székesfehérvár – Nagykanizsa (204 km)

martedì 12 maggio, 4a tappa: Monreale – Agrigento (136 km)

mercoledì 13 maggio, 5a tappa: Caltanissetta – Etna/Piano Provenzana (150 km)

giovedì 14 maggio, 6a tappa: Catania – Villafranca Tirrena (138 km)

venerdì 15 maggio, 7a tappa: Mileto – Camigliatello Silano (223 km)

sabato 16 maggio, 8a tappa: Castrovillari – Brindisi (216 km)

domenica 17 maggio, 9a tappa: Giovinazzo – Vieste (198 km)

lunedì 18 maggio, Giorno di riposo

martedì 19 maggio, 10a tappa: San Salvo – Tortoreto Lido (212 km)

mercoledì 20 maggio, 11a tappa: Porto Sant’Elpidio – Rimini (181 km)

giovedì 21 maggio, 12a tappa: Cesenatico – Cesenatico (205 km)

venerdì 22 maggio, 13a tappa: Cervia – Monselice (190 km)

sabato 23 maggio, 14a tappa: Conegliano – Valdobbiadene (Cronometro, 33.7 km)

domenica 24 maggio, 15a tappa: Base Aerea Rivolto – Piancavallo (183 km)

lunedì 25 maggio, Giorno di riposo

martedì 26 maggio, 16a tappa: Udine – San Daniele del Friuli (228 km)

mercoledì 27 maggio, 17a tappa: Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio (202 km)

giovedì 28 maggio, 18a tappa: Pinzolo – Laghi di Cancano (209 km)

venerdì 29 maggio, 19a tappa: Morbegno – Asti (251 km)

sabato 30 maggio, 20a tappa: Alba – Sestriere (200 km)

domenica 31 maggio, 21a tappa: Cernusco sul Naviglio – Milano (Cronometro, 16.5 km)