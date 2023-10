Vader vince la tappa del Tour e molla la bici: il ciclista della Jumbo taglia il traguardo stremato Milan Vader della Jumbo-Visma vince la tappa regina del Tour of Guangxi, in Cina. Un successo che vale doppio per lui che un anno fa ha rischiato di perdere la vita al Giro dei Paesi Baschi. Oggi il trionfo: all’arrivo al traguardo ha mollato la bici stremato dalla fatica e dall’emozione.

A cura di Fabrizio Rinelli

È di Milan Vader della Jumbo-Visma la tappa regina del Tour of Guangxi, in Cina. Il percorso andava da Nanning a Nongla per un totale di 161,4 km che hanno visto il ciclista olandese spingersi final limite. Vader è alla prima vittoria nel World Tour ee ha superato i suoi avversari sulla salita finale con un’accelerazione impressionante. In questo modo ha potuto tagliare per primo il traguardo in solitaria diventando anche il nuovo leader della tappa cinese. Secondo, a due secondi, è arrivano Rochas, terzo Carthy.

Un successo emozionante per Vader che un anno fa nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi ha rischiato la vita dopo una terribile caduta oltre il guardrail. Vader riportò traumi alla spina dorsale oltre a 8 costole incrinata e una spalla, una clavicola, un'orbita oculare e uno zigomo rotti. La paura maggiore fu soprattutto per quel polmone perforato e una carotide rotta e perforata che aveva fatto temere il peggio. A fine gara è arrivato stremato al traguardo quasi in preda a un crollo emotivo: "Sono senza parole".

Il team della Jumbo lo aspetta al traguardo consapevole che l'ultimo tratto in salita della tappa sarebbe stato difficile per chiunque. Vader è andato contro tutto e tutti lasciandosi alle spalle avversari l'uno dopo l'altro. Al suo arrivo è completamente stremato. Molla la bici e si stende per terra dalla fatica. Impossibile però non ripensare a questo con un mix di fatica fisica e mentale dovuta ai tanti ostacoli che il ciclista olandese ha dovuto superare in questo periodo diviso tra ospedali e la dura riabilitazione prima del ritorno in pista.

"Questa è una vittoria che viene dal cuore – ha detto al termine della gara Vader – Dopo tutto quello che è successo, soprattutto dopo il mio incidente al Giro dei Paesi Baschi l'anno scorso, vincere è una sensazione incredibilmente speciale. Significa tantissimo per me". Vader non ha mai mollato ed è tornato in sella dopo un lungo ma intenso percorso di ricostruzione muscolare. Si è rimesso in forma ed ha trovato il coraggio e la voglia di correre fino a questa giornata che rappresenta un nuovo punto di partenza, una vittoria doppia, dopo tutto ciò che ha dovuto subire.