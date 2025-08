Truffa penosa al Tour de Guadalupe di ciclismo: due corridori si nascondono per tagliare il percorso

Sembra un film di Fantozzi, una scena della pluripremiata Coppa Cobram, e invece è tutto assurdamente vero. Quello che è successo durante una tappa del Tour de Guadalupe di ciclismo, corsa a tappe che si sta svolgendo nelle isole caraibiche del territorio d'oltremare francese, è tra il surreale e il penoso. Due corridori in gara (parliamo di una competizione di categoria UCI 2.2, non sarà il Giro o il Tour ma è comunque una corsa professionistica, non certo una scampagnata amatoriale) hanno avuto la geniale idea di tagliare il percorso nascondendosi dietro le macchine che erano parcheggiate a bordo strada, per poi rientrare al passaggio del gruppo. Peccato che alle loro spalle ci fosse qualcuno che ha ripreso la scena…

La truffa escogitata da due ciclisti olandesi durante la seconda tappa del Tour de Guadalupe

La seconda tappa del Tour de Guadeloupe 2025 era già stata segnata da una serie di cadute e ritiri, ma questo non era niente in confronto all'episodio che ha visto protagonisti i due ciclisti olandesi Niels Tenniglo e Huub van Kapel, entrambi del team ‘RC Jan Van Arckel'. La frazione prevedeva una serie di giri in un circuito stradale, prima di un duro arrivo in salita a Trois-Rivieres, nella parte meridionale dell'isola di Basse-Terre, per un totale di 137 km. Visto che dunque il plotone sarebbe ripassato più volte lungo il circuito, i due compagni di squadra hanno scelto un punto del percorso che ritenevano facesse al caso del loro escamotage truffaldino, ovvero consentisse loro di nascondersi per poi rientrare al momento giusto, come se non fossero mai usciti dal gruppo.

Tenniglo e van Kapel si sono dunque acquattati dietro alcuni veicoli parcheggiati in una zona vicino a un velodromo, nel tentativo di fare meno strada e arrivare più riposati alla salita finale. Rientrati nel plotone, i due ciclisti olandesi pensavano di aver escogitato la truffa del secolo, ma non avevano previsto che dietro di loro c'era un tifoso che aspettava in macchina il passaggio del gruppo e ha filmato tutto.

Niels Tenniglo e Huub van Kapel espulsi dalla giuria: "È una farsa"

La giuria tecnica della corsa, una volta ottenuta la conferma della loro identità proprio dalla prova video, ha squalificato entrambi ai sensi dell'articolo 2.12.007 del Regolamento ciclistico, oltre a imporre loro una multa di 100 franchi svizzeri (107 euro) e la sanzione di 20 punti UCI.

Il presidente del comitato organizzatore del Tour de Guadalupe, Frederic Theobold, ha dichiarato al riguardo: "Sono stati visti da diversi testimoni nella zona del velodromo. Poco dopo, ho ricevuto due video che confermavano questa farsa. Perché di questo si tratta: una farsa. È molto grave. Il commissario internazionale li ha espulsi a metà gara. Hanno continuato a pedalare per un po', ma erano già fuori".