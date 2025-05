video suggerito

Manovra shock della moto della polizia alla Liegi-Bastogne-Liegi junior: taglia la strada ai ciclisti Inqualificabile episodio sul traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi jr quando una moto della polizia ha tagliato la strada ai ciclisti lanciati nello sprint. "Abbiamo già fatto esposto all'UCI" ha dichiarato il team del corridore che per evitare l'impatto ha perso la corsa.

A cura di Alessio Pediglieri

Negli ultimi metri dell'edizione junior della Liegi-Bastogne-Liegi che si è corsa sabato 10 maggio, si è sfiorata la classica tragedia per una assurda manovra da parte di una moto della polizia che stava anticipando i ciclisti: al momento della volata, il pilota ha deciso di tagliare la strada rischiando un clamoroso quanto pericolosissimo impatto con i ciclisti che avevano iniziato la volata finale. Solo per caso non si è fatto male nessuno, ma le immagini sono scioccanti.

Così' successo nel finale della Liegi-Bastogne-Liegi jr: la folle manovra della moto

Una motocicletta della polizia ha preso la decisione più assurda che poteva nel momento in cui ha deciso di lasciare il percorso pochi metri prima della linea d'arrivo, ignorando i ciclisti che da dietro erano partiti nello sprint per aggiudicarsi la classica categoria juniores. Il britannico Harry Hudson e il belga Leander De Gendt si sono sfidati in uno sprint sulla La Redoute ma De Gendt ha rischiato di schiantarsi sulla moto della polizia, dovendo sterzare, frenare e perdendo la volata a favore di Hudson. Non senza manifestare tutta la propria rabbia sulla linea del traguardo.

Dopo i tifosi, anche l'organizzazione mette a repentaglio l'incolumità dei ciclisti

Non bastano le intemperanze dei tifosi o delle loro distrazioni che sempre più spesso oramai mettono a serio rischio l'incolumità dei ciclisti. A volte volontariamente come nel caso clamoroso contro Van der Poel con il lancio del cappellino sulle ruote della bici dell'olandese o la borraccia che ha provato a farlo cadere per terra. Altre per semplice sbadataggine, come la donna scivolata dal marciapiede a bordo strada travolgendo il gruppo di ciclisti. Adesso anche l'organizzazione fa acqua da tutte le parti e soprattutto in uno degli appuntamenti juniores più attesi e seguiti, la Classica della Liegi-Bastogne-Liegi.

La rabbia della Cannibal-Victorious: "Esposto all'UCI, Liegi persa in modo assurdo"

L'incidente che poteva essere disastroso, ha fatto arrabbiare Francis Van Mechelen, il team manager di De Gendt e padre di Vlad Van Mechelen, che di fronte a quanto visto non ha potuto che scaricare tutta la propria rabbia: "Stiamo presentando un reclamo all'UCI contro il risultato e chiediamo un pareggio per entrambi i corridori che hanno terminato insieme la La Redoute!!", ha scritto in un post su Facebook. Al team manager del Cannibal-Victorious U19 Development Team non è andata proprio giù come si è conclusa la Liegi, effettivamente condizionata dalla folle manovra della moto.