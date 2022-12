Individuato il responsabile della morte di Rebellin, è a piede libero in Germania Individuato l’uomo che era alla guida del camion che ha investito e ucciso Davide Rebellin. È a piede libero in Germania.

A cura di Marco Beltrami

La morte di Davide Rebellin ha scioccato tutti, sportivi e non. Il terribile incidente stradale avvenuto a Montebello Vicentino non ha lasciato scampo all’ex campione di ciclismo. Ed è proprio a bordo della sua amata bici che il 51enne ha trovato la morte, travolto durante un allenamento da un camion. A distanza di giorni è stato individuato e denunciato l’uomo alla guida del tir. Un tedesco di circa 50 anni, che non si era fermato a prestare soccorsi.

Le telecamere presenti nella zona non hanno immortalato il momento dell'impatto, ma solo quelli immediatamente successivi. Da questi frame e dalle testimonianze raccolte, è stato possibile ricostruire quanto accaduto, e la dinamica dell'incidente. All'uscita di una rotatoria, Davide Rebellin a bordo della sua bici, sarebbe stato sorpreso dall'arrivo del tir. L'autista dello stesso non si sarebbe fermato investendo in pieno il campione delle due ruote. Le condizioni della stessa, sbalzata via e ritrovata a trenta metri di distanza, sono impressionanti ed emblematiche per capire la violenza dell'impatto.

I carabinieri si sono subito messi al lavoro, perché il povero Rebellin non è stato soccorso. Fondamentali le telecamere presenti in un parcheggio vicino, per individuare il camion e la targa. Così si è potuto risalire a quel mezzo pesante che dopo pochi minuti di sosta nel piazzale, probabilmente per rendersi conto di quanto accaduto, è ripartito nella direzione in cui era arrivato.

L’identikit del responsabile della morte di Rebellin, è circolato negli uffici delle forze dell’ordine subito dopo l’incidente dunque con l’ipotesi di reato di omicidio colposo con l'aggravante dell'omissione di soccorso. Nelle scorse ore grazie al lavoro combinato con le forze di polizia tedesche l’uomo è stato individuato: si tratta di un camionista tedesco di 50 anni. Per lui al momento non è scattato il fermo, perché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.