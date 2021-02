Un vero fenomeno. Filippo Ganna non si ferma più. L'atleta azzurro ha conquistato la seconda tappa dell’UAE Tour. Il 24enne piemontese ha concluso in 13’56”, a quasi 56 all’ora di media, la prova contro il tempo di 13 km sull’isola di Al Hudayriat e si tratta del suo ottavo successo consecutivo nella specialità. Ganna non perde una crono dal gennaio 2019: il campione del mondo della specialità si è aggiudicato la sfida contro il tempo valida della terza edizione dell'UAE Tour di ciclismo (21-27 febbraio), unica gara del circuito World Tour disputata in Medio Oriente. Alle spalle di Ganna si sono piazzati l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First) a 14″ mentre in terza posizione troviamo il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), il quale ha perso 21″ dall’alfiere del Team Ineos.

Un'altra grandissima prestazione di Ganna, che è stato l'unico corridore capace di scendere sotto i 14′ e ha messo di nuovo in mostra le sue grandissime qualità fisiche e mentali: per poco il 24enne non è andato a riprendere sulla linea Vincenzo Nibali, partito un minuto esatto prima di lui.

Nella classifica generale il nuovo leader è Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) autore di una buonissima prestazione a cronometro chiudendo quarto a 24” da Ganna e in classifica ha 5” sul portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), che è il suo principale rivale per il successo finale. Terzo posto per l’azzurro Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick Step).

In mattinata è arrivata la notizia del ritiro in blocco dall’UAE Tour dell’Alpecin Fenix di Mathieu Van der Poel, che aveva vinto domenica la prima tappa e il motivo sarebbe una positività al Covid-19 da parte del membro dello staff. La gara negli Emirati proseguirà nella giornata di martedì con la terza frazione e ci sarà l'arrivo in salita a Jebel Hafeet.