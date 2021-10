San Siro ‘paga’ i fischi a Donnarumma: la Federcalcio adesso sa cosa deve fare Chiusa la Nations League col terzo posto finale, l’Italia adesso deve subito voltare pagina e concentrare tutte le proprie forze sulla partita decisiva per la qualificazione al Mondiale che gli azzurri giocheranno il prossimo 12 novembre contro la Svizzera. Un match che gli uomini di Mancini non possono fallire.

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia si lascia alle spalle la Nations League con il terzo posto raggiunto grazie al successo nella ‘finalina' contro il Belgio: un successo che consente di derubricare a fisiologico passo falso – al cospetto di un avversario molto forte e dopo la mostruosa striscia record di 37 partite senza sconfitte – la semifinale persa contro la Spagna. Adesso gli uomini di Mancini devono concentrare tutte le loro risorse tecniche e mentali sul fondamentale match contro la Svizzera che tra esattamente un mese, il prossimo 12 novembre, li vedrà ospitare Shaqiri e compagni per portare a casa la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar.

Una partita nella quale agli azzurri potrebbe bastare il pareggio, alla luce del fatto che attualmente hanno 3 punti di vantaggio sugli elvetici ed anche qualora la squadra di Yakin vinca la sua prossima gara con la Lituania, affiancando l'Italia in cima alla classifica del girone, la differenza reti dovrebbe essere ancora a nostro favore (adesso è + 11 contro + 5). Dopo lo scontro diretto poi entrambe le squadre giocheranno un'ultima partita: l'Italia in trasferta contro l'Irlanda del Nord, la Svizzera in casa con la Bulgaria. Come si vede, le variabili sono ancora tante e dunque sarà meglio non scendere in campo pensando al pari, quanto piuttosto a chiudere matematicamente la pratica battendo gli elvetici, che si sono rivelati avversari più ostici di quanto si pensasse al momento del sorteggio del girone.

Gli azzurri avranno il vantaggio, si spera decisivo, del fattore campo, visto che giocheranno in casa: il problema – palesatosi nelle ultime ore – è su quale sarà questa casa. Il match è infatti in programma allo stadio Olimpico di Roma, ma le condizioni del manto erboso potrebbero non essere in condizioni ottimali la sera di quel 12 novembre, visto il tour de force cui sarà sottoposto il terreno di gioco nei giorni precedenti la sfida: il 4 novembre si giocherà Roma-Bodo Glimt, il 6 Italia-Nuova Zelanda di rubgy, il 7 Lazio-Salernitana. Insomma la formazione di Mancini rischia di non poter far valere il proprio tasso tecnico superiore su un prato devastato: da qui l'ipotesi di cambiare sede del match, rinunciando alla spinta di Roma.

I ragionamenti in tal senso sono in corso in Federcalcio, di concerto con Mancini, che viene descritto come preoccupato ed arrabbiato per la situazione. La manutenzione straordinaria del prato, con l'ipotesi finanche della rizollatura dopo Lazio-Salernitana, non può ad ora offrire le sufficienti garanzie al CT azzurro, il cui parere sarà vincolante sul da farsi. Ecco dunque salire lo scenario alternativo, ovvero che Italia-Svizzera si giochi altrove: ma dove? Secondo il Corriere della Sera, lo stadio Meazza di Milano è stato scartato dalla FIGC dopo i fischi a Donnarumma: il 12 novembre non dovrà volare un sibilo, ma solo applausi per spingere gli azzurri a fare l'ultimo passo verso il Mondiale e togliersi dalla spalla la scimmia del fallimento di 4 anni fa, quando proprio a San Siro la squadra allora allenata da Ventura non riuscì a battere la Svezia gettando un Paese intero nella disperazione.

Escluso il Meazza, le alternative più quotate sono Bergamo – che è stata già allertata dalla Federcalcio – e Torino, dove peraltro l'Italia ha appena giocato e quindi appare un po' più indietro rispetto al Gewiss Stadium. Nel rosario dei possibili stadi che potrebbero ospitare la gara con la Svizzera ci sono infine anche Napoli e Bologna. Al momento tuttavia, qualora si decida di lasciare Roma, la scelta di Bergamo sembra davanti a tutte le altre. La variazione di sede dovrà poi essere comunicata all'UEFA per ottenerne l'autorizzazione, così come sarà necessario il sì degli elvetici. Sarà un lungo mese da qui al 12 novembre.