PSG-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

PSG-Atalanta si giocherà stasera al Parco dei Principi. È la partita d’apertura della Champions League 2025-2026 per Luis Enrique e Juric. Calcio d’inizio alle 21. Non è prevista la diretta TV in chiaro.

Il Paris Saint Germain campione in carica fa il suo esordio, oggi, mercoledì 17 settembre nella Champions 2025-2026. La squadra guidata da Luis Enrique scenderà in campo al Parco dei Principi di Parigi contro l‘Atalanta, rinfrancata dal primo largo successo della gestione Juric. La partita tra PSG e Atalanta si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 e 252, e non sarà trasmessa in chiaro.

Luis Enrique, che potrebbe non essere in panchina, si è fratturato la clavicola cadendo in bicicletta e ha seguito dalla tribuna l'ultima partita di campionato del Paris, dovrà fare i conti con una serie di assenze. Domenica scorsa in PSG-Lens si è infortunato pure Kvaratskhelia, una delle stelle della squadra, che si aggiunge, ahi lui, a un elenco già folto. Perché sono indisponibili pure Dembélé, Doué, Beraldo e il coreano Lee Kang In. La squadra sarà in ogni caso di tutto rispetto, ma le assenze sono di rilievo. Nell'Atalanta non ci saranno Lookman, messo alla porta da Juric, e Scamacca. Krstovic sarà in campo in attacco con de Ketelaere.

Partita: PSG-Atalanta

Orario: 21:00

Dove: Stadio Parco dei Principi, Parigi

Quando: mercoledì 17 settembre

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: 1ª giornata, Champions League 2025-2026

Dove vedere PSG-Atalanta, in diretta TV: il canale a pagamento

PSG-Atalanta aprirà la Champions League di entrambe le squadre, essendo un match della 1ª giornata della seconda edizione allargata a 36 squadre, con il girone unico. L'incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, dunque sarà appannaggio degli abbonati che potranno seguirlo o su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport (canale 251). Telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

PSG-Atalanta, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Naturalmente sarà possibile seguire in streaming la partita tra i campioni d'Europa del Paris Saint Germain e l'Atalanta, che prova a essere come lo scorso anno tra le prime della classe, i nerazzurri chiusero il girone al nono posto e per un punto mancarono l'accesso diretto agli ottavi. L'incontro si potrà seguire tramite Sky GO, per abbonati Sky, o NOW. Si parte alle ore 21.

PSG-Atalanta, le probabili formazioni della partita della 1ª giornata di Champions League 2025-2026

Ivan Juric non dovrebbe effettuare un massiccio turnover e dovrebbe confermare in bloccola squadra che ha vinto 4-1 con il Lecce. Nemmeno l'esperto Zappacosta dovrebbe essere promosso tra i titolari. Krstovic e de Ketelaere in attacco, il caldissimo Zalewski sulla fascia. Il PSG invece deve fare i conti con tanti indisponibili, difficile possa recuperarne qualcuno. Tra i pali Chevalier, l'erede di Donnarumma.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Lucas Hernandez; Neves, Vitinha; Fabian Ruiz; Barcola, Goncalo Ramos, Nuno Mendes. All. Luis Enrique

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All.Juric