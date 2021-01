Zlatan Ibrahimovic è finito nell'occhio del ciclone dopo l'acceso duello con Romelu Lukaku nel derby Inter-Milan di Coppa Italia. Il centravanti rossonero è stato accusato anche di razzismo, dopo le parole riservate all'ex compagno ai tempi dello United. Sulla vicenda è intervenuto un altro giocatore che ha condiviso con loro la casacca dei Red Devils ovvero Paul Pogba che ha preso le difese dello svedese.

Ibrahimovic, il duello con Lukaku e le accuse di razzismo

"Vai a fare le tue stron*ate vudù, piccolo asino. Chiama tua madre". Queste parole pronunciate da Zlatan Ibrahimovic all'insegna del trash talking nei confronti di Romelu Lukaku, che poi ha risposto per le rime, hanno scatenato un putiferio in campo nell'ultimo derby di Milano. Solo l'intervento di arbitro e compagni ha impedito che la situazione degenerasse con i due centravanti entrati in rotta di collisione. Lo svedese accusato anche di razzismo nei confronti dell'avversario, si è difeso oggi sui social dichiarando: "Nel mondo di ZLATAN non c'è posto per il RAZZISMO. Siamo tutti della stessa razza – siamo tutti uguali!! Siamo tutti GIOCATORI alcuni meglio di altri".

Paul Pogba difende Zlatan Ibrahimovic sui social

Sulla vicenda è intervenuto anche un giocatore che conosce bene sia Ibrahimovic che Lukaku, ovvero Paul Pogba attuale perno del Manchester United che con i due ha condiviso lo spogliatoio dei Red Devils. Sul suo profilo Instagram, il francese ha voluto smentire le voci su un Ibra razzista, dimostrandosi sorpreso delle stesse. Il calciatore ex Juventus molto legato allo svedese ha infatti voluto chiarire in tono scherzoso: "Zlatan… razzista? Mi ama troppo, quindi è l'ultima persona che penserei razzista! Dai, non scherziamo".