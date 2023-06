Il tifoso predice il gol promozione al 94′, Pavoletti gli regala la maglia: “Facile dirlo dopo” Un tifoso del Cagliari aveva predetto il gol al 94’ di Pavoletti che sarebbe valso la promozione in Serie A: il centravanti gli ha regalato la maglia e l’ha ringraziato per la fiducia nella squadra.

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari è riuscito a tornare in Serie A un anno dopo la dolorosa retrocessione e l'ha fatto nel modo più incredibile. i sardi sono stati protagonisti di una grande rincorsa in campionato e si sono giocati tutte le loro carte ai playoff: la finale col Bari è stata combattutissima ed entrambe le squadre avrebbero meritato di esultare ma la regola della post-season è spietata.

Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata alla squadra di Claudio Ranieri serviva solo la vittoria allo stadio San Nicola per poter festeggiare e la rete decisiva è arrivata all'ultimo respiro con Leonardo Pavoletti: il centravanti toscano è entrato in campo al 90′ e al 94′ ha messo la firma sulla promozione mandando in estasi i sostenitori sardi e facendo piombare il silenzio nello stadio pugliese.

Proprio un tifoso aveva fatto la sua previsione poche ore prima del fischio d'inizio e aveva pronosticato la rete dell'attaccante ex Genoa e Napoli nei minuti di recupero: ai microfoni della TgR Sardegna mentre aspettava di entrare alla Fiera di Cagliari, dove domenica era stata proiettata la partita, un supporter di nome Nicola non aveva avuto dubbi: "Entra e segna al 94’, 1-0 col suo gol".

Questa sicurezza aveva portato il giornalista che lo intervistava ma lui non aveva nessuna remora a ripetere la sua previsione: Probabilmente non sarà titolare" ma la risposta rimase la stessa "Non importa, entra e fa gol al 94′". Proprio su questo Pavoletti si è soffermato, dicendo "Dirlo dopo è facile, ma prima…" . Il calciatore ha affermato: "È stata un'emozione bellissima ma rivedere chi ci credeva veramente…".

Il centravanti del Cagliari ha regalato la maglia numero 30 autografata al tifoso che non ha mai smesso di credere all'impresa e questo momento è stato immortalato dalla società sarda, finendo sui canali social del club.

Lo stesso Pavoletti, nel post-partita di Sky, aveva sottolineato l'importanza del gol di Bari per la sua carriera e dell'arrivo di Ranieri per la rincorsa alla promozione: "Stasera il destino ha voluto che l'uomo copertina fossi io, me lo dico da solo. Il gol è uno di quelli più importanti della mia carriera, ma è stato Ranieri a riportarci in Serie A".