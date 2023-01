Nel 1994 giocava in Serie A, a 56 anni ha firmato per un club portoghese: la storia di Kazu Miura Kazu Miura è stato il primo calciatore giapponese a giocare in Serie A, nella stagione 1994-1995 ha vestito la maglia del Genoa. Miura è ancora un calciatore professionista e sta per firmare per l’Oliveirense.

A cura di Alessio Morra

Kazu Miura è nato nel 1967. Tra un mese compirà 56 anni. Ma nonostante l'età non ha alcuna voglia di lasciare il calcio giocato. E il giapponese si appresta a firmare per un club portoghese l'Oliveirense, e tornerà a giocare in Europa dopo 24 anni. Miura sta battendo ogni tipo record, o meglio li sta migliorando. Perché lui è già il calciatore più ‘anziano' di sempre ad aver giocato da professionista. La sua storia è davvero incredibile e prima o dopo Miura diventerà protagonista di un documentario o di una serie TV.

Quando Miura arriva in Italia era il 1994. Il presidente Spinelli lo porta al Genoa, è il primo giapponese nella storia del calcio italiano. È un attaccante che vanta anche esperienze in Brasile (dov'era andato quando aveva appena 15 anni). Quando fa il suo esordio in Serie A è il 4 settembre 1994. A San Siro si gioca Milan-Genoa. I rossoneri sono campioni d'Italia, l'allenatore è Capello. Inizia la seconda stagione con il posticipo serale.

Pare passato un secolo considerato il calcio spezzatino di oggi. Miura dura solo una stagione, segna un solo gol e chiude la stagione con un'amarissima retrocessione.

Torna al Verdy Kawasaki, da dove era arrivato. Si riassesta su ottimi livelli, continua a segnare e a giocare con la nazionale giapponese, con la quale però non riesce a giocare i Mondiali del 1998. L'anno successivo vola in Croazia, milita con la Dinamo Zagabria, con loro vince anche il titolo. La sua esperienza europea finisce. Ritorno bis in Giappone, quattro anni con il Vissel Kobe, pochi mesi a Sydney, poi oltre quindici stagioni con lo Yokohama FC.

Nel 2022 passa al Suzuka Point Getters, ora sta per firmare per l'Oliveirense, club portoghese che disputa la seconda serie locale che lo sta per ingaggiare. Miura è pronto per una nuova avventura e a 56 anni è pronto a stabilire nuovi record con una squadra che in rosa ha tutti calciatori che potrebbero essere (per età) tutti figli suoi.