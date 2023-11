Mancini sorprende tutti in Arabia Saudita: per rinforzare il suo staff chiama un’ex stella del City Roberto Mancini ha deciso di rinforzare il suo staff tecnico per risollevare le sorti della nazionale dell’Arabia Saudita. L’ex Ct azzurro ha chiamato Yaya Touré con il quale ha condiviso l’esperienza al Manchester City.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto Mancini deve correre ai ripari se vuole che il suo progetto da nuovo Ct dell'Arabia Saudita decolli. L'ex commissario tecnico dell'Italia che ha lasciato gli azzurri proprio per accettare questa ricca esperienza non ha iniziato benissimo. La sua Nazionale non ha mai vinto fino a questo momento raccogliendo solo un pareggio nelle quattro partite con Mancini in panchina. L'ex Ct dell'Italia ha infatti totalizzato solo un 2-2 contro la Nigeria per poi perdere contro Costa Rica, Corea e Mali. Ecco perché ha deciso di correre ai ripari.

Da solo non riesce in questo momento a rivoluzionare tutta la squadra ma lavorando sul gruppo e su ogni singolo giocatore che da questa stagione sono alle prese con un campionato più competitivo e ricco di campioni provenienti dal calcio europeo, qualcosa si può realizzare. Ecco perché in vista degli impegni contro il Pakistan del prossimo 16 novembre e valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Mancini ha deciso di rafforzare il suo staff tecnico ingaggiando Yaya Tourè che si è liberato dallo Standard Liegi.

L'ex centrocampista e stella dei Citizens in pochissimo tempo ha lasciato il club belga nel quale ricopriva il ruolo di secondo di Carl Hoefkens, per raggiungere proprio Mancini. Ha accettato la proposta dell'Arabia Saudita e ora ricoprirà il ruolo di assistente dell'allenatore. Una scelta a sorpresa quella di Mancini che ha voluto puntare su una figura di spessore che conosce per certi versi anche questo calcio e che su cui fa grande affidamento. I due hanno lavorato insieme proprio al Manchester City condividendo quell'esperienza in Premier dal 2010 al 2013.

I due sono stati ripresi subito dalle telecamere questa sera in uno degli stadi in Arabia Saudita ad assistere alle sfide di Saudi League. L'ex centrocampista ivoriano ha sposato immediatamente il progetto del suo ex allenatore del City lasciando lo Standard Liegi che ne ha immediatamente ufficializzato la separazione: "Lo Standard de Liège ringrazia Yaya per il suo contributo negli ultimi mesi e gli augura il meglio per il resto della sua carriera professionale".