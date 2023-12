Maldini distrugge Cardinale e i dirigenti del Milan: “Mi chiama a colazione e dice ‘sei licenziato'” Paolo Maldini torna a parlare per la prima volta dopo il licenziamento dal Milan. L’ex direttore tecnico rossonero, in una lunga intervista a Repubblica, ha svelato i dettagli di quell’incontro con Cardinale che motivò la sua decisione parlando di cattivi rapporti tra lo stesso Maldini e Furlani: “Mi chiamò a colazione per dirmelo”.

Era il 6 giugno 2023 quando il Milan annunciò il clamoroso esonero di Paolo Maldini come direttore tecnico del club rossonero al pari del ds Ricky Massara. Un fulmine a ciel sereno nell'universo Milan due giorni dopo la fine del campionato. A spingere sulla rivoluzione dirigenziale fu il proprietario Gerry Cardinale, fondatore di RedBird. Diversità di vedute sulle strategie da perseguire per mantenere il Milan ai massimi livelli ma soprattutto i rapporti – a suo dire – non propriamente cordiali con Furlani come motivo dell'allontanamento. Questo in sostanza il succo sul perché si sia consumato l'addio di Maldini e Massara al Milan.

Di fatto non fu una risoluzione del contratto, ma una decisione unilaterale come si evince dal comunicato che poi pubblicò il club rossonero. A 6 mesi di distanza da quel giorno Paolo Maldini in un'intervista rilasciata a Repubblica parla per la prima volta di quanto accaduto: "L'ho fatto oggi perché altrimenti avrei parlato di pancia". Sono state le prime parole dell'ex direttore tecnico rossonero e bandiera del Milan che ha spiegato cosa sia realmente successo in quei giorni frenetici: "Cardinale mi parlò di cattivi rapporti con Furlani e mi licenziò"

Maldini e Massara licenziati dopo un incontro con Cardinale a colazione.

Maldini cerca di spiegare i dettagli di quella giornata prima di ricevere la doccia fredda da Cardinale. "Mi piace essere onesto e prendermi le mie responsabilità – ha spiegato subito l'ex direttore tecnico rossonero – Se la proprietà vuole cambiare l’organigramma, ne ha il diritto ma le modalità sono importanti e tante cose non sono andate come sarebbe stato doveroso, per rispetto delle persone e dei loro ruoli". Non è stato semplice chiudere un rapporto lavorativo di 5 anni fatti di successi come lo Scudetto, il ritorno in Champions e la semifinale raggiunta nella passata stagione: "Ho dovuto discutere per trovare un accordo e per non rinunciare ai miei diritti, ma avevo detto subito all’ad Furlani che l’ultima cosa che avrei voluto era un contenzioso con il club".

Ma cosa successe realmente il giorno in cui Maldini fu convocato da Gerry Cardinale? "Mi ha chiamato per colazione e dopo un commento sull’addio al calcio giocato di Zlatan mi ha detto che voleva cambiare e che io e Ricky Massara eravamo licenziati – spiega l'ex capitano storico dei rossoneri – Gli ho chiesto perché e lui mi ha parlato di cattivi rapporti con Furlani. Allora io gli ho detto: ti ho mai chiamato per lamentarmi di Furlani? Mai". Maldini non riusciva a crederci: "Diciamo che le motivazioni mi sono sembrate un tantino deboli". C'era stato qualche sentore prima ma mai avrebbe immaginato un epilogo del genere: "Quattro giorni prima del licenziamento, Furlani mi ha comunicato molto imbarazzato che il budget per la stagione successiva sarebbe stato molto basso".

Il cambio di strategia improvviso ha portato al licenziamento di una delle bandiere del club rossonero.

Divergenze dunque anche sul mercato probabilmente e su qualche acquisto forse un po' troppo azzardato che poi non ha reso come ci si aspettava: “È stato veicolato il concetto che io e Massara siamo stati allontanati perché non condividevamo obiettivi e strategie di mercato: niente di più lontano dal vero – spiega – Infatti, se parliamo delle condizioni di ingaggio, non ho mai avuto potere di firma neanche per i prestiti. Ogni giocatore che è stato preso è stato scelto da me, Boban e Massara, ogni scelta condivisa con l’ad e con la proprietà. Ma la firma era sempre di qualcun altro che avallava l’operazione".

Obiettivi, strategie e un percorso che sembrava condiviso ma che improvvisamente si è interrotto sul più bello nonostante diversi alti e bassi: "A volte veniva ridimensionato il budget. Nelle riunioni sentivo spesso: ‘Io non capisco niente di calcio', ma alla fine c’era sempre un però". Maldini è amareggiato: "Non sono nato ieri, ho abbastanza esperienza per capire che sia normale una certa differenza di vedute, a volte anche un’interferenza da parte della proprietà nelle scelte tecniche dell’area sportiva, che poi, nel caso specifico, è il core business dell’azienda, tale da spostare gli equilibri finanziari".

Maldini tiene però a precisare un concetto di fondamentale importanza in questa storia: "Essere accusato di non avere voluto condividere non lo trovo affatto giusto – aggiunge – Penso che le proprietà, specialmente se straniere, non abbiano ancora raggiunto una piena consapevolezza di quali siano la mole e il tipo di lavoro svolti all’interno del club dalle varie aree, in particolare da quella sportiva, soprattutto nel mercato italiano". L'ex direttore tecnico ha fatto trascorrere 6 mesi prima di tornare a parlare e alla fine fa capire di essere giunto a una conclusione ben precisa: "Io credo che la decisione di licenziare me e Massara fosse stata presa molti mesi prima – spiega ancora – E a posteriori mi vedo costretto a riconsiderare il rapporto con alcune persone, che lavoravano con me e che sicuramente, mi riesce difficile immaginare il contrario, erano già al corrente di quella decisione. D’altronde il contratto, di due anni con opzione di rinnovo, mi era stato rinnovato solo il 30 giugno 2022 alle 22. Credo che all’epoca sarebbe stato troppo impopolare mandarci via, perché avevamo appena vinto lo scudetto”.