Il numero dei calciatori di Serie A contagiati al Covid-19 cresce ancora. All'elenco si aggiunge il nome di Koray Gunter, che è il secondo giocatore del Verona positivo, dopo Antonin Barak. Il club del presidente Setti ha annunciato la notizia: "Hellas Verona FC comunica che – nel corso dei controlli previsti dal vigente protocollo – è emersa la positività al Covid-19 di Koray Gunter. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi".

Il Verona fa sapere anche che il difensore nato in Germania nell'estate del 1994 ha lievi sintomi di Covid-19, la carica virale è bassa. Nei prossimi giorni Gunter dovrà effettuare un altro tampone. E come lui dovranno farlo i compagni di squadra e tutto il gruppo squadra di mister Juric. Il Verona ora teme ulteriori contagi. Naturalmente il centrale, che quest'anno è diventato titolare fisso dopo gli addii di Rrahmani (passato al Napoli) e Kumbulla (alla Roma), non sarà disponibile per il prossimo match di campionato che sarà contro il Genoa, squadra che ha tanti calciatori contagiati e che ha minacciato di mandare la Primavera.

Positivo anche Antonin Barak

Nel calciomercato estivo il Verona ha acquistato il centrocampista della Repubblica Ceca Antonin Barak, giocatore di talento che può dare fantasia ai gialloblu. Ma Barak è risultato positivo al tampone, che ha effettuato a Cipro mentre era in ritiro con la nazionale della Repubblica Ceca. Anche Barak, che è stato posto in isolamento e sta per tornare in Italia, salterà pure lui la partita della quarta giornata di campionato con il Genoa, che è il Monday Night.