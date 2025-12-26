Jean-Louis Gasset è morto: è stato allenatore di Marsiglia e Montpellier fino alla scorsa stagione

Il calcio piange la morte di Jean-Louis Gasset deceduto all’eta di 72 anni. È stato allenatore del Montpellier fino alla passata stagione e del Marsiglia nel 2024 chiudendo il suo percorso in Europa League sconfitto dall’Atalanta in semfinale.

Il calcio francese piange la morte di Jean-Louis Gasset all'età di 72 anni. Storico allenatore del Montpellier nel quale ha trascorso quasi interamente tutta la sua carriera calcistica. Ad annunciare la sua scomparsa nella giornata di oggi sono stati i suoi familiari che hanno incaricato L'Equipe di diffondere la notizia. Si tratta di fatto di una figura a dir poco rilevante nel calcio francese il quale ha trascorso diversi anni come braccio destro di Laurent Blanc dal 2007 al 2016. I due si conoscevano dai tempi del Montpellier iniziando poi il loro lavoro in tandem al Bordeaux portandolo alla vittoria della Ligue 1, della coppa nazionale e del Trophée des Champions nel 2009.

In seguito Gasset ha seguito Blanc nella nazionale maggiore della Francia e poi al PSG dove ha arricchito la sua bacheca con altri trofei: 3 campionati francesi, 3 Coppe di Lega, 2 Coppe di Francia e altri 3 trofei nazionali. Una carriera di grande spessore dunque per lui culminata proprio nella passata stagione 2024/2025 alla guida dello stesso Montpellier che però non riuscì a portare alla salvezza concludendo di comune accordo col club il proprio rapporto il 7 aprile del 2025. Nel mezzo anche l'esperienza nel 2024 alla guida del Marsiglia che chiamò Gasset a sostituire Gattuso in panchina. A Marsiglia Gallet fermò il suo percorso in Europa League alla semifinale perdendo contro l'Atalanta.

Nel mezzo della sua carriera era stato anche alla guida della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024. Ma il suo percorso in panchina è stato arricchito anche da altre esperienze importanti, come quella all'Espanyol dal 2003 al 2004 e quella al Saint-Etienne dal 2017 al 2019. Tutti i club francesi sulle proprie pagine social ufficiali hanno lasciato un proprio messaggio di condoglianze alla famiglia di Gasset dopo aver appreso la notizia. Lo stesso Montpellier ha lasciato per lui un omaggio bellissimo con una nota ufficiale sui propri canali:

"L’MHSC ha appreso oggi con immensa tristezza la scomparsa di Jean-Louis Gasset. Figlio di Bernard Gasset, uno dei membri fondatori del club Pailladin al fianco del Presidente Louis Nicollin, Jean-Louis è stato successivamente giocatore, educatore e poi allenatore della prima squadra in tre occasioni, l’ultima da ottobre 2024 ad aprile 2025. Figlio del club, ha segnato tutti coloro che lo hanno incontrato con il suo professionalità, la sua gentilezza e la sua sete di trasmissione. È stato anche un formidabile vessillo della formazione montpellierana che ha esportato in grandi club, che si tratti del Paris-Saint-Germain, dell’Espanyol Barcellona, dell’AS Saint-Étienne o ancora dell’Olympique de Marseille e della nazionale francese dove era adjoint del selezionatore, Laurent Blanc.

Oggi, il club montpellierano ha perso una delle sue figure emblematiche. La nostra tristezza è immensa quando si ricorda il suo sorriso, la sua voce inconfondibile e il suo acuto senso della formula. Il Presidente Laurent Nicollin e l’intero club desiderano porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare a suo figlio Robin, attuale adjoint di Zoumana Camara alla guida della prima squadra del club, a sua figlia Coralie, a sua madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset".