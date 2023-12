Inter prima o seconda nel girone di Champions se… cosa succede a pari punti con la Real Sociedad L’Inter è già qualificata per il sorteggio degli ottavi di Champions, in bilico c’è ancora la posizione in classifica. Se chiude prima nel Gruppo D entra tra le teste di serie, per farlo ha un solo risultato a disposizione.

Inter–Real Sociedad è la partita valida per la sesta giornata del Gruppo D della fase a gironi di Champions. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi di finale, in bilico c'è ancora il piazzamento in classifica. Un dettaglio tutt'altro che trascurabile considerato che chi chiude al comando arriva come testa di serie nell'urna del sorteggio in programma il 18 dicembre.

Baschi e nerazzurri hanno gli stessi punti (11) ma la leadership è nelle mani della squadra iberica che vanta una migliore differenza reti (+5 rispetto a +3). L'Inter ha una sola possibilità di ribaltare questa situazione: deve vincere con qualsiasi risultato, in caso di pareggio (in virtù anche dell'1-1 dell'andata) tutto resta com'è e tra le teste di serie ci va la Real Sociedad.

La classifica dell'Inter nel Gruppo D

1. Real Sociedad 11 punti (+5 differenza reti)

2. Inter 11 (+3)

3. Salisburgo 4 (-2)

4. Benfica 1 (-6)

Cosa succede a pari punti tra Inter e Real Sociedad

Se Inter e Real Sociedad arrivano a pari punti per definire la classifica esatta e determinare chi passa il turno da prima oppure da seconda si fa ricorso a una serie di criteri (ne sono 10) indicati dalla Uefa. Nel caso del confronto tra nerazzurri e spagnoli, questi ultimi avrebbero la meglio grazie al punto 4 che fa riferimento alla migliore differenza reti complessiva, considerando tutte le partite del Gruppo D. Di seguito gli altri criteri:

1. Maggior numero di punti ottenuti tra andata e ritorno

2. Differenza reti migliore tra andata e ritorno

3. Maggiore numero di gol segnati tra andata e ritorno

4. Migliore differenza reti in tutte le partite del girone

5. Maggiore numero di gol segnati in tutte le partite del girone

6. Maggiore numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone

7. Maggiore numero di vittorie in tutte le partite del girone

8. Maggiore numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone

9. Migliore quoziente Fairplay: si determina in base al punteggio disciplinare inferiore, tenendo conto dei cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso 3 punti, cartellino giallo 1 punto, espulsione per 2 cartellini gialli in una partita 3 punti)

10. Coefficiente Uefa del club più alto.

Cosa succede se l'Inter perde

In caso di sconfitta per l'Inter cambia poco rispetto alla situazione attuale. A parte il prestigio della vittoria e il bonus economico (2,8 milioni per ogni vittoria), un eventuale ko contro i baschi non avrebbe altre ripercussioni: i nerazzurri sono già certi anche del secondo posto visto che il Salisburgo (terzo a -7) può al massimo ambire a restare nelle coppe retrocedendo in Europa League.