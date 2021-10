“Il suo tempo è finito”: Lothar Matthäus fa infuriare Kevin-Prince Boateng Kevin-Prince Boateng è un lontano parente del giocatore brillante che abbiamo ammirato in Italia, e sta deludendo tutti all’Hertha Berlino. Le sue prestazioni sono diventate anche l’oggetto delle critiche di Lothar Matthäus, che lo considera ormai un calciatore finito. E la risposta per le rime non si è fatta attendere.

A cura di Marco Beltrami

Kevin-Prince Boateng non sta vivendo un momento particolarmente positivo. L'avventura del classe 1987 all'Hertha Berlino è iniziata in salita. 6 le presenze complessive, senza mai restare in campo oltre il sessantesimo minuto. Le sue prestazioni sotto tono, e l'incapacità di prendere per mano i biancoblu gli sono costate anche alcune critiche eccellenti, come quelle di un "gigante" del calcio tedesco come Lothar Matthäus.

L'ex grande gloria dell'Inter e della Germania pochi giorni fa è stato perentorio sull'ex di Genoa, Milan, Sassuolo, Fiorentina e Monza. Per il campione del mondo forse Boateng dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un ritiro, perché il suo tempo sembra essere finito: "Il tempo di Kevin-Prince, giocatore una volta eccezionale, è finito. Qual è il suo ruolo? Dovrebbe guidare la squadra in campo o negli spogliatoi? I calciatori se lo chiedono". Il tutto sottolineando anche il difficile momento del club, che a suo dire non ha una "competenza amministrativa".

E il diretto interessato, ferito nell'orgoglio, ha risposto per le rime a Matthäus che anche in passato in altre occasioni non è mai stato tenero nei suoi confronti: "Se fossi esperto come lui, non farei mai le stesse dichiarazioni. Non importa quanti anni abbia il giocatore, non conta se stia giocando o meno al momento. Dire che il mio tempo è finito è sfacciato. Forse voleva un titolo, l'ha ottenuto. Posso ammettere di non giocare bene ultimamente, ma i conti si fanno alla fine. Mi guardo allo specchio e mi chiedo cosa posso fare di meglio. Non permetterò a nessuno di parlarmi in questo modo". La polemica dunque è servita, e ora Boateng avrà uno stimolo in più per fare meglio.